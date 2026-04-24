Addio a Giuseppe Conte, il cordoglio dell’opposizione: “Fiumicino perde una figura preziosa”

“Un punto di riferimento che ha lasciato un segno profondo nella comunità”

Fiumicino piange Giuseppe Conte, storico presidente del Centro Anziani “Giuseppe Catalani” e figura molto stimata per il suo impegno sociale. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che oggi ne ricorda il ruolo, la dedizione e la costante presenza nella vita del territorio.

“Una notizia che ha colpito profondamente l’intera comunità, che oggi si stringe nel ricordo di una persona capace di lasciare un segno autentico. Conte ha rappresentato negli anni un punto di riferimento prezioso, distinguendosi per la sua dedizione, la disponibilità verso gli altri e l’instancabile impegno nell’attività sociale” lo dichiarano i consiglieri dell’opposizione del Comune di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli, Barbara Bonanni.

“Alla guida del Centro Anziani – aggiungono – ha saputo affrontare anche le difficoltà con responsabilità e spirito di servizio, mantenendo sempre vivo il senso di comunità tra i soci e contribuendo in modo concreto alla vita del territorio. La sua scomparsa arriva, inoltre, a pochi giorni dall’anniversario del centro che ha diretto con passione, rendendo ancora più forte e doloroso il senso di perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

“Ai familiari e a tutti i soci del Centro Anziani Giuseppe Catalani giunge un abbraccio sincero e le più sentite condoglianze con un grande abbraccio alle figlie Daria e Delia” concludono i consiglieri dell’opposizione