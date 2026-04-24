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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 24 Aprile 2026

Fiumicino in lutto per Giuseppe Conte

Scomparso il presidente del Centro Anziani “Giuseppe Catalani”, figura storica dell’impegno sociale e politico del territorio

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

E’ scomparso questa mattina il Presidente del Centro Anziani di Fiumicino, Giuseppe Conte, figura molto apprezzata per il suo storico impegno per il territorio e le esigenze della popolazione.

 

Giuseppe Conte negli ultimi anni ha ricoperto la carica di presidente del centro “Giuseppe Catalani” distinguendosi sempre per la sua gentilezza, generosità e capacità organizzativa.

 

Suo anche l’impegno politico essendo stato tra i fondatori del partito comunista di Fiumicino e del Circolo “Italo Alesi” di Via Formoso. La sua militanza politica e l’impegno nel settore aeroportuale hanno caratterizzato tutta la vita di Conte, da sempre in prima linea a difesa della precarietà e della liceità.

 

 

Il presidente ha sempre vissuto ad Isola Sacra con la sua famiglia e agli amici di sempre. La città lo ricorda con profonda commozione e dispiacere.

 

 

 

 

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Giuseppe Conte
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