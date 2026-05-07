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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 7 Maggio 2026

Fiumicino, incivili, con uno scarico di fusti di olio e vernice, colpiscono l’inizio della ciclopedonale

Nuovo sfregio nel tratto ciclopedonale già colpito da altri scarichi illeciti. Appello a individuare e sanzionare i responsabili

 

 

Gli incivili continuano a colpire il territorio ed i suoi angoli più preziosi senza scrupoli ed alla faccia delle azioni recenti di deterrenza che l’amministrazione comunale sta mettendo in atto.

 

Nuovamente colpito il tratto iniziale della passeggiata ciclopedonale in legno e naturalistica, già bersaglio di altri abbandoni di rifiuti, che attendono la bonifica. Questa volta lo scarico illecito riguarda una ventina di fusti di olio e vernice, presenti in un sacco di plastica trasparente. Uno sfregio assoluto.

 

 

Speriamo sia l’ultima volta che questo angolo venga colpito e che si possano individuare e sanzionare pesantemente i responsabili che si macchiano di tali azioni irresponsabili e che stanno colpendo senza ritegno il territorio.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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