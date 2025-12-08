Fiumicino, inaugurato il Villaggio di Natale a Villa Guglielmi (VIDEO)

Sindaco Baccini “Partiamo da Villa Guglielmi, cuore culturale del nostro territorio, per dare inizio a un calendario di iniziative natalizie “

È stato il Sindaco Mario Baccini ad aprire ufficialmente, questo pomeriggio, il Villaggio di Natale allestito nella splendida Corte di Villa Guglielmi, che per l’occasione si è riempita di famiglie, bambine e bambini pronti a vivere la magia delle festività. Presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco Giovanna Onorati e l’Assessore Monica Picca.

Al centro dell’allestimento spicca la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una struttura innovativa ed ecosostenibile che accoglie i piccoli visitatori nella dimora più amata del periodo natalizio. A completare il percorso, altre sfere tematiche ricche di attività interattive, luci, giochi e installazioni pensate per coinvolgere i più piccoli.

(CLICCA QUI PER TUTTE LE INIZIATIVE NATALIZIE SUL TERRITORIO)

“Partiamo da Villa Guglielmi, cuore culturale del nostro territorio, per dare inizio a un calendario di iniziative natalizie che abbraccerà tutte le località del Comune – ha dichiarato il Sindaco durante l’inaugurazione –. Questa dimora settecentesca sarà presto protagonista di un importante intervento di ristrutturazione, che comprenderà sia gli spazi interni sia le aree esterne, insieme alla realizzazione di un punto ristoro. Auguro a tutti buone festività e di vivere appieno questo clima di condivisione”.

Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19 e, nei fine settimana, offrirà un ricco programma di animazione: spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi, trucca bimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti.

Le attività si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 nei seguenti giorni: