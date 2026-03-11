Porto commerciale di Fiumicino, verso lo slittamento la fine dei lavori della darsena pescherecci

Maltempo e mareggiate rallentano il cantiere. L’Autorità portuale verifica il cronoprogramma: possibile slittamento dalla fine del 2026 alla primavera 2027

di Dario Nottola

Si va verso lo slittamento della fine dei lavori, non più stimata per dicembre 2026 ma alla primavera 2027, per la realizzazione della Darsena pescherecci, primo lotto funzionale del nuovo porto commerciale di Fiumicino, alla destra del molo nord del porto canale.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale sta – a quanto si è appreso oggi – effettuando infatti una verifica tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori con particolare riferimento al cronoprogramma dell’opera ed all’impatto che le condizioni meteo degli ultimi mesi hanno avuto sulle attività di cantiere.

Le lavorazioni in mare aperto, infatti, sono state interessate da prolungati periodi di maltempo e da ripetute mareggiate, che – viene spiegato- hanno rallentato alcune fasi operative legate alla realizzazione delle infrastrutture marittime.

“Il contratto attualmente in vigore prevede il completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2026 – viene sottolineato dall’Autorithy portuale – Tuttavia, alla luce delle difficoltà operative registrate negli ultimi mesi, l’Autorità portuale sta valutando, insieme all’impresa esecutrice, l’eventuale riallineamento delle tempistiche di realizzazione, che potrebbe comportare uno slittamento delle attività fino alla primavera del 2027”.

Nei prossimi giorni sono previsti approfondimenti tecnici e un confronto con l’impresa appaltatrice, finalizzati a verificare nel dettaglio lo stato delle lavorazioni e ad aggiornare, se necessario, il cronoprogramma dell’intervento.

“Il nuovo porto commerciale di Fiumicino rappresenta un’opera strategica per il sistema portuale e per lo sviluppo dell’economia marittima del territorio – evidenzia il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa – Stiamo monitorando con la massima attenzione l’andamento del cantiere. Le verifiche in corso servono proprio a garantire una pianificazione realistica delle lavorazioni, tenendo conto delle condizioni meteo che hanno interessato il litorale negli ultimi mesi. L’obiettivo resta quello di completare l’opera rispettando sostanzialmente le tempistiche previste contrattualmente e assicurando qualità, sicurezza e piena funzionalità delle infrastrutture”.

L’Autorità di Sistema Portuale continuerà a seguire costantemente l’evoluzione del cantiere, assicurando la “massima attenzione al rispetto degli standard tecnici e alla realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per il futuro della portualità laziale”.