Con l’Immacolata al via agli appuntamenti natalizi sul territorio fino al 6 gennaio

Apre domani il Villaggio di Natale con Sfera Geodetica Babbo Natale a Villa Guglielmi

di Dario Nottola

Un mese di appuntamenti sul territorio fino al 6 gennaio. Il Villaggio di Natale a Villa Guglielmi, mercatini, concerti gospel o tradizionali con zampognari, presepi viventi, animazioni per famiglie e bambini con Babbo Natale ed elfi, proposte ludico culturali, eventi con la Befana. Saranno questi appuntamenti ad animare le festività natalizie, fino al 6 gennaio, sul territorio di Fiumicino, con in campo il Comune, tutte le Pro Loco (Fiumicino, Fregene-Maccarese, Passoscuro, Testa di Lepre e Tragliatella, Focene, Torre in Pietra), associazioni, parrocchie.

Dalle 11 di domani 8 dicembre, nella Corte di Villa Guglielmi, sarà attivo il Villaggio di Natale con la Sfera Geodetica di Babbo Natale: un’esperienza immersiva dedicata alle famiglie e a tutti gli amanti dell’atmosfera natalizia. Il cuore dell’iniziativa sarà la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una struttura sostenibile che ospiterà la casa più amata dai bambini. Intorno ad essa si potranno visitare altre sfere a tema natalizio, piene di sorprese, attività tutte da esplorare, luci e colori. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 e nei fine settimana offrirà un ricco programma di animazione: spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi, trucca bimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti.

Le attività si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei seguenti giorni:

– Lunedì 8 dicembre

– Sabato 13 dicembre

– Domenica 14 dicembre

– Sabato 20 dicembre

– Domenica 21 dicembre

– Martedì 23 dicembre

– Sabato 27 dicembre

– Domenica 28 dicembre

– Domenica 4 gennaio

– Martedì 6 gennaio

Il Villaggio di Natale sarà inaugurato sempre domani Lunedì 8 Dicembre alle 17 dal Sindaco Mario Baccani. Intorno ad essa si potranno visitare altre sfere a tema natalizi con attività, luci e colori. Sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 e nei fine settimana offrirà spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi.

Sul territorio brilleranno 7 maxi alberi davanti alla sede comunale, sulle Rotatorie di via degli Orti e Via del Faro a Fiumicino, di Viale di Porto a Fregene, sullo slargo Casal S. Angelo a Tragliata, in Via Michele Rosi ad Aranova e sulla Rotatoria di Via Portuense a Parco Leonardo.

Proiezioni con maxi immagini artistiche a tema natalizio illumineranno il Palazzo dell’Orologio, la Darsena e Villa Guglielmi a Fiumicino, la scuola di Passoscuro in via dei Serrenti, il Borgo di Palidoro, l’edificio fontana di Tragliatella e lo slargo della scuola a Granaretto.

Ecco poi le prime iniziative per l’Immacolata: con la Pro Loco di Fiumicino, il mercatino “Aspettando Natale” l’8 dicembre, in via della Torre Clementina. In via Redipuglia, Agro di Isola Sacra riproporrà il maxi Presepe Isolano fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50 e che rimarrà esposto fino alla Befana. A Fiumicino, in piazza Grassi, l’8 ci saranno mercatini di Natale. L’8, ad Aranova, in via Michele Rosi, il “Mercatino Artigianale di Natale”. Sarà presente Babbo Natale per accogliere i bambini con le loro letterine. Gli eventi natalizi a Testa di Lepre, con la Pro Loco, saranno al via l’8 con l’addobbo dell’Albero e le letterine a Babbo Natale, in attesa del Presepe Vivente che sarà in scena il 14 e 26 dicembre ed il 6 gennaio. E poi ancora oggi 7 dicembre, dalle 10 alle 20, l’Associazione Il Cuore di Cristiano, La Salsedine in via della Scafa, invita ad “Aria di Festa” con la sesta edizione del Mercatino degli Artigiani, nella cornice di live performance, trucca bimbi, Babbo Natale ecc.

Oggi, dalle 10 alle 20, Bucoliche Utopie propone il “Christmas Market” in via della Scafa 144 a Isola Sacra, con laboratori e proposte gastronomiche tutto il giorno.

Oggi e domani, dalle 10 al tramonto, al Parco Avventura di Fregene ci sarà “Natale con il Grinch” con laboratori di ghirlande e pan di zenzero, oltre a una caccia al tesoro a tema.

La magia del Natale arriva anche al Centro Da Vinci con la pista di ghiaccio, i mercatini, laboratori con Babbo Natale e la Befana, eventi e personaggi di animazione ed itineranti. Dal prossimo weekend entreranno nel vivo altri appuntamenti, a Fregene, Isola Sacra, Focene, Passoscuro, ecc.