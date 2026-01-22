Caricamento...

Fiumicino in prima linea per la cultura della donazione

Il Consigliere Comunale Mauro Stasio presente all’evento “Patto di Solidarietà per la Vita” a Castel Gandolfo

 

 

Su delega del Sindaco Mario Baccini, il Consigliere Comunale Mauro Stasio ha partecipato all’evento “Patto di Solidarietà per la Vita”, dedicato alla promozione della donazione degli organi, svoltosi a Castel Gandolfo e patrocinato dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio.

 

All’iniziativa erano presenti numerose autorità militari, civili e religiose, a testimonianza dell’importanza del tema e del valore etico e sociale della donazione come gesto di responsabilità e solidarietà verso il prossimo.

 

“La donazione degli organi rappresenta un atto di grande civiltà e solidarietà, capace di salvare vite e di dare speranza a tante famiglie – ha commentato il Consigliere – È importante continuare a promuovere una corretta informazione e una cultura della donazione, affinché sempre più cittadini possano compiere una scelta consapevole e responsabile. La partecipazione del Comune di Fiumicino all’evento conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso i temi della salute pubblica, della prevenzione e della solidarietà sociale.”

 

 

Fiumicino in prima linea per la cultura della donazione

