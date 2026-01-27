Fiumicino, Giorno della Memoria: le iniziative dell’Amministrazione Comunale

di Fernanda De Nitto

In occasione del Giorno della Memoria, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha promosso una serie di iniziative ed eventi volti a ricordare una delle pagine storiche più buie e drammatiche dell’intera umanità.

Gli eventi hanno coinvolto in primis le scuole del territorio con la visione dello spettacolo teatrale “Auschwitz Viaggio all’Inferno”, sceneggiatura teatrale, per la regia di Giovanni Anfuso, liberamente ispirata a testimonianze, documentazioni e fatti realmente accaduti.

Nello spettacolo, al quale ha partecipato un’attenta platea di studenti delle scuole secondarie di primo grado di Fiumicino, si narra delle valigie presenti presso il blocco 5 di Auschwitz, una montagna di borse vuote, tutte diverse per tipologia e nominativi impressi. Valigie, grandi e piccole, che trasportavano una storia e una speranza. Nello spettacolo si parla della storia di chi è rimasto in quel campo, ma anche di tutti coloro che sono riusciti a tornare, i quali non hanno mai chiesto vendetta, ma forse solo il desiderio di non dimenticare.

La giornata di commemorazione delle vittime dell’Olocausto è poi proseguita con la deposizione delle corone di alloro presso i monumenti del territorio. Al monumento a Salvo D’Acquisto, presente a Palidoro, dove il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ha deposto la corona; successivamente presso il monumento ai caduti di Maccarese, con l’omaggio del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, ed infine in Piazza Giovan Battista Grassi, a Fiumicino, dove a presiedere la cerimonia è stato il Sindaco Mario Baccini.

Gli eventi si sono svolti alla presenza delle rappresentanze delle forze dell’ordine territoriali: la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, l’Aeronautica Militare, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale di Fiumicino, con il gonfalone della Città. Presenti anche le rappresentanze in congedo dell’associazionismo locale militare, civile e religioso.

Il Sindaco Mario Baccini ha deposto una corona di alloro a nome della Città ai piedi del monumento dedicato ai caduti di Fiumicino e Padre Leonardo Ciarlo ha successivamente impartito la benedizione in memoria di tutte le vittime del genocidio.

“Oggi celebriamo un evento nefasto legato all’orrore dell’umanità. Dobbiamo tutti lavorare insieme per non dimenticare, come è stato fatto questa mattina insieme alle scuole di Fiumicino attraverso lo spettacolo teatrale che ricordava Auschwitz e le sue vittime. La città di Fiumicino è orgogliosa di avere una comunità solidale che ricorda, a partire dalle giovani generazioni, questi eventi nefasti che rimarranno sempre, purtroppo, impressi nella storia dell’umanità” – ha affermato il Sindaco a seguito della deposizione della corona in Piazza Grassi.

“Il Giorno della Memoria ci ricorda una delle stagioni più tragiche e oscure del nostro continente europeo, in quanto ha preso corpo la sopraffazione dell’uomo contro l’uomo. Un programma di odio e di morte che ha consumato e distrutto vite in nome di ideologie disumane e crudeli” – questo il pensiero di Padre Leonardo Ciarlo, che ha poi letto la preghiera di Papa Francesco posta a conclusione della sua enciclica “Fratelli Tutti”.