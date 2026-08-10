Fiumicino, Festa dell’Assunta: dall’11 al 16 agosto modifiche alla viabilità

Divieti di transito e sosta e modifiche alla circolazione in occasione delle celebrazioni
Per permettere il regolare svolgimento della Festa dell’Assunta, dall’11 al 16 agosto sarà istituita la seguente disciplina provvisoria del traffico per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza:
- istituzione del divieto di transito veicolare, limitatamente al passaggio dell’auto addobbata con la Sacra Immagine della SS. Maria Assunta e per il tempo strettamente necessario, in Via della Torre Clementina, Via del Canale, Via G.B. Grassi, Piazza G.B. Grassi, Via degli Orti, Via del Serbatoio, Via Foce Micina, Via del Pesce Luna, Via delle Conchiglie, Via I. Noccioli, (svolta a destra) Via I. Salviani, Via della Pesca, Largo T. Crudeli, Via I. Noccioli, (svolta a destra) Via I. Salviani, (svolta a sinistra) Via Crudeli, (svolta a destra) Via delle Conchiglie, (svolta a sinistra) Via della Foce Micina, Largo dello Spinarello, Via delle Spigole, Via Giorgio Almirante, Via dei Merluzzi (seconda traversa a sinistra), Piazzale Bettino Craxi, Via Foce Micina, Via Coccia di Morto, Via Portuense, Via Fulco Ruffo di Calabria, Via Baistrocchi, Via C. D’Ascanio, Via M. Calderara, Via G. Miraglia, Via Remo La Valle, Via Portuense, Via degli Orti, Via della Torre Clementina fino alla chiesa, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, dalle ore 21 e fino al termine della processione del giorno 11 agosto 2026;
- istituzione del divieto di transito veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli e per il tempo strettamente necessario, in Via della Torre Clementina, Piazza Grassi, passerella pedonale, Viale Traiano e Via Cavriani, comprese le strade che intersecano il percorso, dalle ore 18:45 e fino al termine della processione del giorno 14 agosto 2026;
- istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via della Torre Clementina, nel tratto compreso tra Via delle Ombrine/Palazzo Noccioli e Via Carlo Forte, e in Via Santa Maria della Salute, dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- istituzione del doppio senso di marcia in Via Carlo Forte, nel tratto compreso tra Via della Fossa Traiana e Via della Torre Clementina, dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- istituzione dell’obbligo direzionale di svolta a destra in Via della Torre Clementina per chi percorre Via Carlo Forte, dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- istituzione dell’obbligo direzionale di svolta a sinistra in Via Carlo Forte per chi percorre Via della Torre Clementina, dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via del Canale, nel tratto compreso tra Via della Torre Clementina e Via dei Settepagi (esclusa), dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via Orbetello, con istituzione dell’obbligo direzionale di proseguire diritto in Piazza G.B. Grassi all’intersezione con Via Orbetello in direzione Via delle Ombrine, dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- istituzione del divieto di transito veicolare in Via degli Orti, nel tratto compreso tra Via del Serbatoio e Piazza G.B. Grassi, con istituzione dell’obbligo di svolta a destra in Via del Serbatoio per i veicoli provenienti da Via delle Ombrine e istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in Via degli Orti per chi proviene da Via delle Sogliole, dalle ore 7 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di rimozione dei banchi;
- interdizione degli accessi pedonali della banchina lato nord del Canale navigabile mediante posizionamento di transenne, per la durata dell’evento. Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne. Qualora la manifestazione termini prima di quanto previsto nella presente ordinanza, l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.