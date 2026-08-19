Fiamme Gialle, nuovi vertici sul litorale: cambio al comando anche a Fiumicino

Valerio Greco subentra a Davide Aquino. Avvicendamenti anche nei Reparti di Civitavecchia e Ladispoli

di Dario Nottola

Cambio al comando della Compagnia della Guardia di Finanza a Fiumicino: il Capitano Davide Aquino, che ha retto la Compagnia per quasi quattro anni, assume un nuovo incarico al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Capitale e viene sostituito dal Tenente Valerio Greco, proveniente dal Gruppo di Verona.

In queste settimane diversi Reparti del Comando Provinciale Roma della Guardia di Finanza sono interessati da avvicendamenti degli Ufficiali comandanti.

Lungo la fascia costiera settentrionale, le nuove nomine riguardano il Gruppo di Civitavecchia e le dipendenti Compagnie di Ladispoli e, per l’appunto, Fiumicino.

A Corso Centocelle, sede del Gruppo Civitavecchia, il Tenente Vanessa Tocci, dopo 3 anni di servizio, lascerà il Comando del Nucleo Operativo per assumere l’incarico di Ufficiale Istruttore presso l’Accademia del Corpo con sede a Bergamo. Al suo posto arriverà il Capitano Valerio Nava, già Comandante della Compagnia di Ladispoli.

Il Tenente Gaetano Piccolo, proveniente dal Gruppo di Frattamaggiore, ha appena assunto il Comando della Compagnia di Ladispoli, proprio in sostituzione del Capitano Nava.

Il Comandante Provinciale Roma, Gen. B. Vittorio Capriello, ha ricevuto in visita gli Ufficiali cedenti e subentranti, ringraziando gli uni per l’efficace azione di servizio prestata e augurando ai neo-assegnati una stagione ricca di successi e soddisfazioni, nel solco sempre più profondo di una sinergica collaborazione con le istituzioni, con le Autorità Giudiziarie e con le Forze di Polizia operanti sul territorio.