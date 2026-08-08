Fiumicino in festa per l’Assunta, il 15 agosto la Madonna torna in mare sul peschereccio “Nonno Ciro”

Migliaia di fedeli attesi lungo il porto canale per la storica processione di Ferragosto, un rito che si rinnova da quasi un secolo

di Dario Nottola

Al via martedì 11 agosto i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Assunta a Fiumicino, organizzati dal Comitato della Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, con il patrocinio del Comune.

Il clou sarà, come da tradizione, il 15 pomeriggio quando la Sacra Immagine della Madonna sarà imbarcata sul peschereccio “Nonno Ciro” per la suggestiva Processione a mare di Ferragosto.

Un rito che ha quasi un secolo di storia. Le banchine del porto canale saranno le tribune naturali per ospitare le migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno all’evento. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare.

Ogni sera un palco posizionato all’inizio di via Torre Clementina ospiterà spettacoli. Il 13 agosto in scena ci saranno i Figli delle Stelle ed il cabaret de I Sequestrattori, il 14 Vasco Millenium con il tributo a Vasco Rossi ed il 15 Valentina Urbini Band.

La processione, come dicevamo, sarà l’evento più atteso della Festa Patronale della Madonna Santissima Assunta. Le celebrazioni religiose saranno aperte l’11 agosto con una Processione motorizzata serale con la Statua della Madonna per alcune vie della Parrocchia. Tra i vari riti della settimana, la Messa per tutti i Caduti in guerra ed in mare con la deposizione delle corone di alloro al monumento di Piazza Grassi ed al Monumento dei Marinai d’Italia in viale Traiano.

A Ferragosto, alle 17, la Messa solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza e concelebrata dal parroco Leonardo Ciarlo ed altri sacerdoti, che sarà seguita, per l’appunto, dalla Processione a mare.

Alla presenza di Autorità civili e militari, la Sacra immagine della Madonna, trasportata dai pescatori su via Torre Clementina, sarà imbarcata poi sul peschereccio. Faranno da cornice imbarcazioni da pesca, da diporto ed unità della Capitaneria di Roma e delle forze dell’ordine. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare. Alle 23, sul molo del porto canale, in via Torre Clementina, per il secondo anno consecutivo, lo spettacolo dei fuochi artificiali organizzato dal Comitato festeggiamenti della parrocchia.

(Foto Fabio Diodato)