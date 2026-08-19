Fiumicino, nuove stabilizzazioni nelle scuole e nei nidi: selezione per cinque lavoratrici

Due insegnanti della scuola dell’infanzia e tre educatrici di asilo nido verso il superamento del precariato. Villano (UIL FP): “Un altro passo importante per una scuola più forte e qualificata”

Prosegue a Fiumicino il percorso di stabilizzazione del personale impegnato nei servizi educativi comunali. L’Amministrazione ha infatti bandito una nuova selezione finalizzata alla stabilizzazione di due insegnanti della scuola dell’infanzia e tre educatrici di asilo nido.

Un provvedimento che si inserisce nel percorso già avviato nel 2025 e che punta a dare maggiore continuità occupazionale al personale, rafforzando al tempo stesso la qualità dei servizi destinati ai bambini e alle famiglie del territorio.

A sottolineare l’importanza della nuova procedura è Salvatore Villano, responsabile UIL FP per il Comune di Fiumicino, che ricorda come il superamento del precariato nel settore scolastico ed educativo rappresenti da tempo uno degli obiettivi prioritari dell’organizzazione sindacale.

“La UIL FP si è prefissata come obiettivo fondamentale il superamento del precariato nelle scuole e negli asili nido del territorio – dichiara Villano – Questa nuova stabilizzazione, che segue quella già realizzata nel 2025, rappresenta un ulteriore passo nella direzione che abbiamo sostenuto con convinzione attraverso una costante e pressante azione sindacale”.

La UIL FP riconosce quindi all’Amministrazione comunale di Fiumicino di aver intrapreso un percorso importante sul fronte della stabilizzazione del personale, anche a seguito del confronto e delle sollecitazioni avanzate in questi anni dalle rappresentanze sindacali.

“Va dato atto all’Amministrazione di aver intrapreso questa strada – prosegue Villano – Il nostro obiettivo non è soltanto quello di garantire maggiore sicurezza e dignità lavorativa al personale, ma anche quello di contribuire alla costruzione di una scuola sempre più forte e qualificata. La continuità delle insegnanti e delle educatrici rappresenta infatti un valore aggiunto per i servizi, per i bambini e per tutte le famiglie di Fiumicino”.

La nuova selezione conferma dunque la volontà di proseguire nel processo di riduzione del precariato all’interno dei servizi educativi comunali, un percorso sul quale la UIL FP annuncia di voler continuare a mantenere alta l’attenzione.