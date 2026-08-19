Piano Nazionale Aeroporti, il Comitato FuoriPISTA denuncia incongruenze nei documenti della consultazione

Al centro anche il futuro del sistema aeroportuale laziale, l’ipotesi di un terzo scalo e il tema della quarta pista a Fiumicino. Chiesti chiarimenti a ENAC e Ministero

È aperta la consultazione pubblica sul nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, ma secondo il Comitato FuoriPISTA la documentazione messa a disposizione dei cittadini presenterebbe alcune incongruenze che rischiano di rendere poco chiaro il procedimento.

La consultazione, relativa a un documento strategico destinato a definire lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale nei prossimi anni, è iniziata il 4 agosto e si concluderà il 18 settembre. Proprio sulla documentazione pubblicata per consentire la presentazione delle osservazioni, però, il Comitato segnala differenze di date e, soprattutto, di contenuti.

Uno dei primi elementi evidenziati da FuoriPISTA riguarda l’Avviso che dà formalmente avvio alla consultazione. Pur indicando il 4 agosto come data iniziale dei 45 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni, il documento riporterebbe la data del 7 novembre 2024.

Un’anomalia che, secondo il Comitato, potrebbe essere riconducibile a un semplice mancato aggiornamento, ma che si aggiunge ad altri elementi ritenuti meritevoli di chiarimento.

FuoriPISTA ricorda infatti che il nuovo Piano Nazionale Aeroporti è stato presentato nel corso del 2026 e successivamente pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture, prima dell’avvio della procedura di consultazione ambientale. Un allegato al Piano, tuttavia, risulterebbe anch’esso datato 7 novembre 2024 e potrebbe quindi riferirsi, secondo il Comitato, a una versione precedente del documento.

Ma la questione principale sollevata riguarda i contenuti relativi al sistema aeroportuale del Lazio.

Secondo FuoriPISTA, nell’allegato posto in consultazione il sistema laziale sarebbe descritto facendo riferimento agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, mentre nel nuovo Piano sarebbe contemplata anche l’individuazione di un terzo aeroporto, ipotesi già presa in considerazione in passato.

Una differenza che, per il Comitato, assume particolare rilevanza nel dibattito sul futuro dell’aeroporto Leonardo da Vinci e sull’eventuale realizzazione di una quarta pista.

FuoriPISTA sostiene infatti che la previsione di un terzo scalo nell’area romana potrebbe modificare profondamente gli scenari di crescita del traffico aeroportuale laziale, rendendo necessario riesaminare le prospettive di ulteriore espansione di Fiumicino.

Si tratta, va precisato, della posizione espressa dal Comitato, che da anni contesta l’ipotesi di una quarta pista e le possibili conseguenze sul territorio circostante.

Tra gli altri aspetti segnalati figura inoltre la presunta assenza della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano dall’elenco degli enti coinvolti nella procedura. Anche su questo punto FuoriPISTA chiede chiarimenti, considerando la rilevanza ambientale dell’area rispetto a eventuali futuri interventi di ampliamento aeroportuale.

Il Comitato ha quindi annunciato l’intenzione di rivolgersi al Ministero e ai responsabili del procedimento per comprendere quale documentazione debba essere considerata effettivamente valida ai fini della consultazione.

“Come presentare osservazioni contro una quarta pista che nel PNA non compare? E come ignorare un progetto che invece l’allegato lascia intravedere come possibile?”, è in sintesi l’interrogativo posto da FuoriPISTA.

La richiesta è che ENAC e le amministrazioni competenti verifichino la coerenza dei documenti pubblicati e, qualora venissero confermate le anomalie denunciate, valutino una nuova pubblicazione degli atti e un nuovo avvio dei termini della consultazione.

Una vicenda sulla quale sarà ora importante conoscere anche la posizione degli enti responsabili della procedura, soprattutto per chiarire se le differenze segnalate siano semplici errori formali oppure derivino dalla presenza di documenti elaborati in fasi differenti della predisposizione del Piano.