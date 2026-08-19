Cambio al vertice della Guardia di Finanza, Baccini: “Grazie ad Aquino, piena collaborazione con Greco”

Il sindaco saluta il comandante uscente e augura buon lavoro al nuovo ufficiale: “Iniziamo questo percorso, confermando la piena disponibilità della nostra Amministrazione “
In occasione dell’avvicendamento alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza di Fiumicino, il Sindaco, Mario Baccini, ha espresso il proprio ringraziamento al Comandante uscente e un augurio al nuovo ufficiale subentrante.
“Un sincero ringraziamento al Capitano Davide Aquino, che lascia la Compagnia della Guardia di Finanza di Fiumicino dopo quasi quattro anni di servizio. La sua costante attenzione al territorio e la sinergia instaurata con le istituzioni locali sono state centrali nell’azione di contrasto all’illegalità. A lui va il nostro augurio per il prestigioso incarico che andrà ad assumere.” dichiara Mario Baccini.
“Rivolgo inoltre i miei più sentiti auguri di buon lavoro al Tenente Valerio Greco, nuovo comandante della Compagnia. Iniziamo questo percorso, confermando la piena disponibilità della nostra Amministrazione a rafforzare la collaborazione istituzionale, a difesa della trasparenza e del benessere della cittadinanza.” conclude il Primo Cittadino