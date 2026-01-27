Fiumicino, degrado da settimane a piazzale Molinari

Accumuli di rifiuti e bivacchi in attesa del passaggio di competenze tra Autorità Portuale e Comune



di Dario Nottola

Permane indecorosa, da inizio gennaio se non oltre, la situazione di piazzale Molinari (ex Mediterraneo), che vede la presenza di rifiuti, oggetto di bivacchi lungo i muretti, e di cumuli di sabbia. Sul piazzale cartacce, resti di fast food, plastiche, bottiglie di vetro.

A quanto si è appreso, la situazione rimane così perché non è stato ancora perfezionato il passaggio di consegne, di competenza, dell’area dall’Autorità Portuale al Comune. E quindi nessuno interviene per ripulire, e ciò non è accettabile comunque. Per quanto tempo dovrà ancora rimanere così la situazione in un punto, meta di passeggiate di residenti e visitatori, soprattutto nei weekend?

Nella Darsena portuale, nonostante l’intervento di bonifica dei giorni scorsi, la situazione dei rifiuti e dei detriti nell’angolo critico del Circolo Velico non è migliorata, anche per via di nuovi apporti negativi dal Tevere e per il gioco delle correnti.