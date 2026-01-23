Fiumicino apre le porte al lusso: inaugurata al Leonardo da Vinci la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa

Settecento metri quadrati di comfort esclusivo, design ispirato a Roma e servizi premium nel Terminal 1 partenze

Fiumicino alza ancora l’asticella dell’accoglienza aeroportuale. È stata inaugurata questa mattina, presso lo scalo aeroportuale, la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa, un nuovo spazio dedicato ai viaggiatori che cercano un’esperienza esclusiva prima della partenza.

La lounge, firmata Plaza Premium Group (PPG) – leader globale nel settore dell’ospitalità aeroportuale – si trova al Terminal 1 partenze e rappresenta un omaggio all’eleganza e allo stile italiano. Con una superficie di 700 metri quadrati e una capienza di 115 ospiti, l’ambiente è stato progettato per coniugare comfort, privacy e raffinatezza, ispirandosi al mito della “Dolce Vita”.

All’interno, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza premium: proposte gastronomiche personalizzate, cocktail d’autore, vini e distillati selezionati, suite e sale riunioni private, ricarica wireless rapida, area Restroom & Shower riservata e una Nursery dedicata alle famiglie. Non manca la dimensione culturale, con mostre e installazioni artistiche che arricchiscono gli spazi e permettono anche l’acquisto delle opere esposte.

Elemento distintivo della lounge è il patio all’aperto, un vero salotto contemporaneo dove musica e DJ set dal vivo, in continua rotazione, trasformano l’attesa del volo in un momento di relax e socialità, tra un drink e un’atmosfera vivace.

L’inaugurazione ufficiale è stata celebrata con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Song Hoi See, fondatore e CEO di Plaza Premium Group, dell’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, e della Chief Commercial Officer di ADR, Marilena Blasi. Presenti anche i vertici di Plaza Premium Group – Bora Isbulan, Deputy CEO, Okan Kufeci, Senior Vice President EMEA e Amalia Marinoff, Vice President Southern Europe – insieme ai partner e ai principali stakeholder, tra cui Andrea Giordano, Chief Infrastructure Officer di ADR.

Con questa apertura, l’aeroporto di Fiumicino rafforza il proprio ruolo di hub internazionale d’eccellenza, capace di innovare e ridefinire gli standard dell’esperienza di viaggio in Europa.