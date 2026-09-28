Fiumicino, alberi a rischio al Villaggio Azzurro: intervengono i Vigili del Fuoco

Aree transennate nel comprensorio Ater dopo le verifiche sulle alberature. Calicchio: “Serve un intervento urgente per la messa in sicurezza”

“Lo scorso venerdì, a seguito della chiamata da parte dei residenti del comprensorio del Villaggio Azzurro di Fiumicino, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alcune aree dove sono presenti delle alberature a rischio caduta” lo dichiara il consigliere comunale Paolo Calicchio.

La pericolosità delle case Ater, rispetto all’eventuale crollo di alberi e rami, si era già manifestata all’inizio dell’estate, con un primo intervento da parte dei pompieri e le successive sollecitazioni inviate ad Ater, ente responsabile dell’intero comprensorio, relativamente alla grave situazione di pericolo che i cittadini stanno vivendo, alle quali non è seguita nessuna effettiva risposta o intervento.

I Vigili del Fuoco, nella serata di venerdì scorso, una volta verificato la reale drammaticità delle alberature, dove un albero rischia di collassare direttamente sugli stabili ed un altro ramo è penzoloni tra le abitazioni e i parcheggi, hanno provveduto ad allertare la Polizia Locale di Fiumicino, congiuntamente con il dirigente dell’Area Ambiente, Ing. Paolo Roccetti e la Protezione Civile territoriale.

A seguito della presenza in loco della task force operativa di sicurezza, dato che l’area non risultava accessibile con i mezzi, i Vigili del Fuoco hanno ordinato alla Polizia locale e agli enti preposti di delimitare le zone di potenziale pericolo, causato dall’eventuale distacco dei rami in questione, al fine di impedire totalmente il passaggio e l’accesso alle aree più pericolose, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.

I pompieri hanno sollecitato, mediante l’invio di un fonogramma a tutti gli enti responsabili, un intervento di massima urgenza, sotto la guida di un tecnico e responsabile, che possa verificare lo stato delle alberature e provveda alle successive opere necessarie alla messa in sicurezza definitiva del comprensorio.

E’ poi notizia odierna quella del danneggiamento di alcune delimitazioni apposte dai pompieri, tolte per far largo al passaggio delle macchine.

“Seppur comprendendo la grave situazione di disagio che stanno vivendo da diverso tempo i cittadini del comprensorio Ater – evidenzia Calicchio – è essenziale mantenersi lontani dalle aree transennate perchè ogni azione diversa è intrapresa a rischio e pericolo dei diretti interessati”.

“Qualora l’Ater non provveda immantinente alla risoluzione della grave situazione di pericolo i Vigili del Fuoco provvederanno, altresì, alla notifica della notizia di reato. I cittadini del Villaggio Azzurro meritano attenzione e rispetto, non parole di circostanza per una situazione che tutti gli enti preposti potevano risolvere già da diverso tempo, ma che invece non hanno fatto, lasciando i residenti abbandonati al loro destino” conclude il consigliere Paolo Calicchio