Fiumicino, accenni d’estate: centinaia di presenze ma una parte lascia in eredità tanti rifiuti sulle spiagge

Al Lungomare della Salute arenili, ciclabili e muretti sporchi tra plastica e vetro

La giornata quasi estiva ha richiamato oggi centinaia di persone sulle spiagge libere del Lungomare della Salute, a Fiumicino. Soprattutto comitive di ragazzi che hanno goduto della prima tintarella e che si sono cimentati in partitelle di calcio e volley. Ma la fotografia alla fine di questo sabato è desolante: tappeti di rifiuti sugli arenili, tra resti di cibarie, fast food, sacchetti di plastica, bicchieri, bottiglie di vetro e plastica. In particolar modo sulla spiaggia dell’ex pronto soccorso. Anche sulla ciclabile, sui muretti ed i marciapiedi. Ed ancora, cestini che traboccano di rifiuti.