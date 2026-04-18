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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 18 Aprile 2026

Fiumicino, accenni d’estate: centinaia di presenze ma una parte lascia in eredità tanti rifiuti sulle spiagge

Al Lungomare della Salute arenili, ciclabili e muretti sporchi tra plastica e vetro

La giornata quasi estiva ha richiamato oggi centinaia di persone sulle spiagge libere del Lungomare della Salute, a Fiumicino. Soprattutto comitive di ragazzi che hanno goduto della prima tintarella e che si sono cimentati in partitelle di calcio e volley. Ma la fotografia alla fine di questo sabato è desolante: tappeti di rifiuti sugli arenili, tra resti di cibarie, fast food, sacchetti di plastica, bicchieri, bottiglie di vetro e plastica. In particolar modo sulla spiaggia dell’ex pronto soccorso. Anche sulla ciclabile, sui muretti ed i marciapiedi. Ed ancora, cestini che traboccano di rifiuti.

Un aspetto, comunque, da potenziare e migliorare è quello della ricezione dei rifiuti, al netto di una diffusa inciviltà. Se questa è l’avvisaglia di scarso senso civico per la bella stagione, c’è poco da stare allegri. E domani si replica…senza dubbio.

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