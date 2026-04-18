WWF, Primavera delle Oasi: anche Macchiagrande protagonista con escursioni a cavallo

Dal 25 aprile al 2 giugno eventi in oltre 100 aree protette per i 60 anni del WWF Italia

di Dario Nottola

Ci sarà anche l’Oasi di Macchiagrande, a Fregene, come protagonista, con escursioni a cavallo, nella “Primavera delle Oasi“, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell’Italia: un lungo calendario di eventi – dal 25 aprile fino al 2 giugno – animerà le oltre 100 aree protette dell’Associazione, una rete che tutela più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del Belpaese.

La Primavera delle Oasi è un invito aperto a tutti: famiglie, studenti, appassionati di natura, turisti, curiosi. L’edizione 2026 sarà speciale perché si inserisce nell’anno che celebra i 60 anni del WWF Italia, un anniversario che rende ancora più significativo il messaggio scelto come filo conduttore dell’iniziativa: “Liberati in Natura!”. L’invito è quello di conoscere le 100 aree chiave per la biodiversità salvate in 60 anni di attività, spesso condotte gettando il cuore oltre l’ostacolo. Una di esse, l’Oasi del Bassone – Torbiere di Albiate (Como), proprio in questi giorni ha festeggiato i 50 anni di attività.

Cogliendo l’occasione anche delle numerose festività in arrivo, si può fin da ora pianificare e prenotare la propria giornata sulla pagina – Un palinsesto ricco adatto a tutti che comprende visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative dedicate al benessere, attività outdoor e incontri con biologi e volontari WWF per conoscere il caleidoscopio di habitat e specie protette e scoprire luoghi straordinari e spesso poco conosciuti.

Dalla passeggiata botanica nell’Oasi affiliata – Riserva di Martignanello, a pochi passi da Roma, per saperne di più sulle erbe spontanee oppure per conoscere il lavoro prezioso delle api alle serate speciali alla scoperta delle lucciole nell’Oasi di Vanzago, vicino Milano.

Dall’apertura straordinaria della storica torre di Buranaccio tra Mar Tirreno e Lago di Burano nell’omonima Oasi WWF nella Maremma Toscana ad un vero e proprio festival sulla biodiversità in Romagna, nelle Oasi e Parchi in provincia di Forlì-Cesena e, tra le novità, le escursioni a cavallo nell’Oasi Macchiagrande grazie alla collaborazione con la FISE. Da nord a sud si potrà scegliere un’Oasi per passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici, scoprire in punta di piedi gli animali più affascinanti insieme ad esperti, partecipare a visite guidate, workshop, spettacoli.

Cogliendo l’occasione anche delle numerose festività in arrivo, si può fin da ora pianificare e prenotare la propria giornata sulla pagina PRIMAVERA DELLE OASI, approfittando del risveglio della Natura e ricordare quanto sia importante difendere la biodiversità (quella italiana è la più ricca d’Europa) per noi e per le generazioni future grazie alla campagna Our Nature.

L’edizione 2026 sarà accompagnata dal nuovo racconto del Grand Tour delle Oasi sui canali social del WWF per scoprire alcune tra le aree protette più suggestive, raggiungibili facilmente tramite la rete ferroviaria o con mezzi pubblici. Sarà un racconto in movimento, fatto di immagini, video, backstage e testimonianze da seguire sui canali social del WWF.

Ai visitatori verrà data anche la possibilità di partecipare al contest fotografico speciale creato per celebrare i 60 anni dell’Associazione: un’occasione per condividere emozioni, scoperte e scorci di bellezza incontrati durante la Primavera delle Oasi. Chiunque potrà realizzare e condividere le proprie immagini scattate nelle Oasi: scorci di paesaggio, momenti di osservazione, dettagli di flora e fauna, istanti di benessere in natura. Un modo nuovo e partecipativo per vivere le Oasi protette, raccontarle attraverso il proprio sguardo e contribuire a una grande galleria collettiva che celebra la bellezza della Natura d’Italia e l’impegno per proteggerla.