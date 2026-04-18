Fregene, task force contro l’abbandono dei rifiuti

Intervento coordinato tra Assessorato all’Ambiente, Polizia Locale e operatori. Costa: “Bonifica straordinaria e appello ai cittadini per il decoro urbano”

di Fernanda De Nitto

Grazie ad una importante task force coordinata dall’Assessorato all’Ambiente, congiuntamente alla Polizia Locale e alla ditta responsabile del servizio di igiene urbana, si è intervenuti nella giornata odierna con un importante azione di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in particolare nella località di Fregene.

Già dalle prime ore del mattino il personale della ditta responsabile la raccolta, insieme alla Polizia Locale e all’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, hanno verificato la situazione sul territorio, nello specifico verificando la presenza rifiuti abbandonati o gettati in luoghi non idonei. Gli stessi rifiuti sono stati raccolti per essere successivamente smaltiti e separati in base alle diverse situazioni emerse, in termini di materiali indistintamente gettati.

“Grazie all’odierno intervento, congiuntamente alle operazioni di bonifica e decoro già effettuate nel centro storico di Fiumicino, su Via Torre Clementina, ci stiamo impegnando nel restituire il meritato decoro alla nostra Città, invitando, altresì, i cittadini a collaborare affinchè certe situazioni si riducano drasticamente, perché il nostro territorio va onorato e rispettato” afferma l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

“Ringrazio l’azienda che opera sul territorio insieme ai dirigenti e a tutti gli operatori, gli uffici e il Dirigente dell’Area Ambiente del Comune, il Segretario Generale, gli agenti della Polizia Locale e i tantissimi cittadini che sono venuti a complimentarsi per quello che si stava facendo a tutela della Città. Le attività, come da programmazione, proseguiranno anche nelle altre località e con più passaggi diversificati e cadenzati” conclude l’Assessore Costa