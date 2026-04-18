Un tuffo nella preistoria: arriva a Ostia il “Jurassic Expo”

Dinosauri animati, percorsi archeologici e aree ludiche: dal 24 aprile al 24 maggio un’esperienza immersiva per tutta la famiglia

Un viaggio indietro nel tempo, fino all’era dei giganti che hanno popolato la Terra milioni di anni fa. A Ostia arriva “Jurassic Expo”, una spettacolare mostra didattica itinerante che, dopo aver conquistato numerose città italiane, farà tappa dal 24 aprile al 24 maggio nel parcheggio di via Stefano Carbonelli.

Allestita all’interno di una grande tensostruttura indipendente, l’esposizione offre un’esperienza immersiva e coinvolgente, pensata per affascinare visitatori di tutte le età. Protagonisti assoluti sono i dinosauri animati a grandezza naturale: creature realistiche che si muovono, respirano e ruggiscono, riportando in vita il mondo preistorico in modo sorprendente.

Il percorso non si limita alla sola esposizione. Accanto ai giganteschi rettili, i visitatori potranno esplorare spazi a tema archeologico, cimentarsi in attività ricreative e scoprire curiosità scientifiche attraverso un’area dedicata alla proiezione di documentari. Non mancano, inoltre, zone ludiche e un angolo giochi per i più piccoli, rendendo la mostra un’occasione ideale per famiglie, scuole e appassionati.

“Jurassic Expo” si conferma così un perfetto connubio tra intrattenimento e divulgazione, capace di trasformare la visita in un’avventura educativa e coinvolgente. Un format che ha già registrato grande partecipazione nelle precedenti tappe italiane e che promette di attirare numerosi visitatori anche sul litorale romano.

Orari di apertura

– Venerdì: dalle 15:30 alle 20:00

– Sabato, domenica e festivi: dalle 10:30 alle 20:00 (orario continuato)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 388 5670489 oppure consultare le pagine social “I Giganti della Preistoria”.

Un’occasione da non perdere per vivere, a pochi passi dal mare, l’emozione di un autentico viaggio nel tempo.