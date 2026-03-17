Edilizia residenziale pubblica: al via le procedure per l’acquisto degli alloggi ATER

Avviate le procedure di valutazione finalizzate alla vendita degli immobili agli assegnatari regolari

Nei prossimi giorni, il personale ATER della Provincia di Roma provvederà alla consegna delle comunicazioni ufficiali agli aventi diritto, contenenti tutte le informazioni relative alla possibilità di acquisto degli alloggi.

Gli immobili interessati sono situati nelle aree di Via del Lungomare della Salute, Via Porto di Claudio, Villaggio Azzurro e Via del Faro.

“Si tratta di un passaggio importante – dichiara l’assessore all’Edilizia e all’Iter amministrativo, Angelo Caroccia – che riconosce il percorso di tanti cittadini che, nel corso degli anni, hanno rispettato con serietà e continuità i propri obblighi contrattuali e di pagamento. A loro viene oggi offerta un’opportunità concreta: quella di diventare proprietari della casa in cui vivono, a condizioni economiche vantaggiose”.

“Voglio sottolineare – prosegue – che questa possibilità è riservata esclusivamente agli assegnatari in regola. Un principio di equità e di correttezza che riteniamo fondamentale. Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi dell’iter – conclude Caroccia – affinché il percorso si svolga in modo ordinato, chiaro e accessibile per tutti gli aventi diritto”.