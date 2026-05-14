Nuove “Ecoisole” a Fregene, Isola Sacra e Parco Leonardo: dal 18 maggio modifiche temporanee alla viabilità

Al via i lavori per l’installazione di tre postazioni sul territorio comunale: previsti divieti di sosta e rimozione forzata nelle aree i nteressate
L’Amministrazione comunale avvia l’installazione di tre nuove ecoisole nelle località di Fregene, Isola Sacra e Parco Leonardo. L’intervento, pianificato a seguito di un’analisi delle esigenze del territorio e di sopralluoghi congiunti effettuati con il Corpo di Polizia Locale, prenderà il via dal 18 maggio.
I lavori proseguiranno fino al termine degli interventi nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17.30 e comporteranno modifiche temporanee alla disciplina della sosta nelle aree interessate.
Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta, fermata e rimozione forzata:
– Fregene, sul Lungomare di Levante, all’interno del parcheggio antistante lo stabilimento balneare Point Break;
– Isola Sacra, nel parcheggio situato all’intersezione tra via Amico Bignami e via Bastianelli;
– Parco Leonardo, nell’area di parcheggio compresa tra via Copenaghen e l’ingresso del “Parco delle Idee”.
L’obiettivo dell’intervento è quello di potenziare i servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti e migliorare la gestione ambientale nelle diverse zone del territorio comunale.