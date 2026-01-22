Droga: sequestrati quasi 7 chili di cocaina tra Fiumicino e Roma, due arresti

Operazione della Guardia di Finanza. In manette madre e figlio. La droga era destinata allo spaccio

Circa sette chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un’operazione di controllo del territorio tra il comune di Fiumicino e la Capitale. Due le persone arrestate, madre e figlio, ritenute responsabili della detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento dei finanzieri del Comando provinciale di Roma è scattato nelle prime ore del mattino del 21 gennaio a Fiumicino, dove una perquisizione domiciliare effettuata dalle Fiamme Gialle del II Gruppo di Ostia ha portato al rinvenimento di circa 180 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per la distribuzione.

Il ritrovamento ha fatto emergere ulteriori elementi investigativi che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno consentito di estendere i controlli a un secondo immobile nella disponibilità di un familiare, situato nel quadrante sud-ovest di Roma, in zona Dragoncello.

All’interno dell’abitazione, grazie all’ausilio delle unità cinofile antidroga “Otto” e “Fata”, i militari hanno individuato oltre 6,5 chilogrammi di cocaina confezionata in panetti. Il quantitativo complessivo sequestrato ha così raggiunto quasi sette chilogrammi.

Al termine delle operazioni, entrambi gli indagati sono stati arrestati e, su disposizione dei Pubblici Ministeri di turno delle Procure di Civitavecchia e di Roma, condotti nelle case circondariali di Civitavecchia e di Rebibbia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata per le successive analisi di laboratorio.

Le indagini proseguono per ricostruire i canali di approvvigionamento della droga e la sua possibile destinazione sul mercato illecito. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, nei confronti degli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.