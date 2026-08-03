Disavventura a lieto fine per una Caretta caretta: salvata sulla spiaggia di Maccarese

L’intervento congiunto di Guardia Costiera, TartaLazio e cittadini ha permesso di mettere in salvo una Caretta caretta in grave difficoltà

di Dario Nottola

Aveva un amo da pesca conficcato nella bocca, legato a una tanichetta galleggiante. Una tartaruga Caretta caretta, in forte difficoltà, è stata salvata nei giorni scorsi sulla spiaggia di Maccarese, grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera e dell’associazione TartaLazio.

A segnalare al numero 1530 della Guardia Costiera la presenza, a riva, dell’esemplare sono stati gli operatori dello stabilimento balneare La Capannina e alcuni bagnanti. I militari dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Fregene, guidato da Alfonso Formisano, hanno raggiunto il punto del ritrovamento, avvisando tempestivamente i volontari specializzati di TartaLazio, che ha inviato un proprio operatore. Soccorsa la tartaruga, l’ha affidata alle cure dei veterinari, che sono riusciti a rimuovere l’amo. A quanto si è appreso, è fuori pericolo.

Una sinergia positiva e collaborativa tra istituzioni, associazioni e cittadini che ha portato al salvataggio. Quest’estate, una tartaruga marina era stata, invece, trovata morta sulla battigia antistante uno stabilimento balneare sul litorale di Pomezia, a sud di Roma, lo scorso 28 maggio, mentre il 10 luglio, lungo il tratto di litorale compreso tra Ostia e Pomezia-Torvaianica, era stato individuato e trasferito in sicurezza un nido di tartaruga marina della specie Caretta caretta, grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini e al pronto intervento del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torvaianica.

Inoltre, nella Darsena portuale di Fiumicino, i militari di una motovedetta della Capitaneria di Roma hanno soccorso un gabbiano, a sua volta con un amo infilzato nel becco: una volta liberato, ha di nuovo potuto spiccare il volo.