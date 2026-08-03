Calcio – L’Aranova nel ritiro di Cascia con un nuovo attaccante da affiancare a Sorrentino

Si tratta di Faissal El Bakhtaoui che ha giocato nella massima serie scozzese

di Umberto Serenelli

Prosegue nella verde Cascia la preparazione dell’Aranova che ha lasciato lo stadio de “Le Muracciole” per stabilirsi nell’hotel “La Reggia”.

Sotto l’occhio vigile dell’allenatore Daniele Scarfini la comitiva rossoblù si prepara al suo esordio nel campionato di serie D e ai primi test amichevoli in programma il 6 agosto con il Flaminia e il 10 contro il Terni Football Club.

Il club della via Aurelia non ha ancora lasciato il mercato e all’ultimo minuto è arrivato l’attaccante del Valmontone, Faissal El Bakhtaoui (nella foto), che ha giocato anche nella massima serie scozzese e in Italia con Nocerina, Livorno, Albalonga. Sarà senz’altro l’elemento giusto da affiancare a Samuele Sorrentino che ha manifestato entusiasmo nell’indossare la casacca dei rossoblù.

“Sono stato impressionato dal progetto dell’Aranova ecco perché non ho avuto esitazioni a accettare questo trasferimento – precisa l’ex bomber ex Benevento – Nel corso della settimana di preparazione ho avuto anche modo di apprezzare la serenità e la serietà che regna nell’ambiente e quindi confido di fare bene. Il gruppo è composto da giocatori esperti che conoscono la categoria e ciò è un buon viatico per disputare una stagione tranquilla”.

Il romano mostra di essere abbastanza fiducioso sul ruolo che sarà in grado di recitare la matricola grazie alle sue esperienze maturate in passato nei ranghi della Matese e di Latina.

I riflettori dei fedelissimi, accorsi allo stadio de “Le Muracciole”, sono inevitabilmente finiti sul centrocampista Emiliano Massimo che è l’ultimo colpo, di una certa consistenza, messo a segno sul calciomercato dal sodalizio di via Galtelli.

È interessante il curriculum dell’ex giocatore del Trastevere, cresciuto nelle giovanili della Roma, che entra a far parte del nuovo team dopo aver inanellato in carriera circa 300 presenze con la maglia dell’Avellino, Grosseto, Ischia, Chieti e Taranto.

“L’Aranova è una società giovane e molto ambiziosa ma soprattutto ha le idee chiare con un programma proiettato nel futuro – precisa l’esperto Emiliano Massimo (nella foto al centro del gruppo di giocatori) – Mi ha colpito l’entusiasmo che circonda l’ambiente e come tutti i progetti solidi il club è alla ricerca di certezze in un campionato insidioso”.

Annunciato il tesseramento dell’attaccante del Valmontone, Faissal El Bakhtaoui, che ha giocato nella massima serie scozzese e in Italia con Nocerina, Livorno, Albalonga. Il club del comune di Fiumicino ha inoltre ufficializzato il nome dei tecnici ai quali sono state affidate le formazioni giovanili.

La guida dell’Under 19 nazionale è stata affidata a Alessandro Bianchini e quella dell’Under 17 regionale a Mario Costantini. Il mister Riccardo Zenobi siederà sulla panchina dell’Under 16 Elite e il trainer Carmine Terzigni sarà il responsabile dell’Under 15 Elite. Confermato l’allenatore Mirko Pezzo al timone dell’Under 14 regionale.