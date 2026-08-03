Calcio – L’Ostiamare riprende la preparazione allo stadio Anco Marzio in vista della Coppa Italia

La tifoseria soddisfatta dei nuovi acquisti: ora serve una “massiccia campagna abbonamenti” per gratificare lo sforzo dello staff di Daniele De Rossi

di Umberto Serenelli

Conclusa la prima tranche della preparazione nel ritiro di Cascia, l’Ostiamare è rientrata in sede e, dopo qualche giorno di riposo, domani riprenderà a correre sul manto erboso dello stadio “Anco Marzio”.

I riflettori della matricola sono ora puntati sull’impegno ufficiale di Coppa Italia che vedrà i gabbiani misurare le loro ambizioni, nella manifestazione tricolore, contro il Latina, il 16 agosto, allo stadio “Domenico Francioni”.

Ad Ostia è scattato il conto alla rovescia per l’esordio dei tirrenici nei prof e c’è da sciogliere il nodo del campo Pasquale Giannattasio dove gli ultras confidano di poter tifare i biancoviola in occasione del match in programma l’ultima domenica di settembre.

Comunque, nella cittadina marinara i fedelissimi sono galvanizzati dalla brillante campagna acquisti del sodalizio di via Amenduni.

“Nel corso della preparazione siamo andati più volte a Cascia e seguito con attenzione il match contro il Benevento – precisa il tifoso Fabio Tortosa – Abbiamo visto all’opera molti interessanti baby che torneranno senz’altro utili durante la stagione. Siamo stati felicemente impressionati dalle prestazioni di Gerbaudo e Brosco (nella foto con il ds Adriano D’Astolfo), l’azione dei quali ha reso l’asse centrale della squadra competitivo considerato inoltre che entrambi sono in possesso dell’esperienza necessaria per misurarsi nella difficile serie C”.

Ad Ostia regna la consapevolezza che lo staff tecnico della matricola abbia lavorato bene creando un gruppo ben assortito e in grado disputare una stagione tranquilla. Tutto ciò anche in base al budget messo in campo dai gabbiani che è certamente inferiore agli altri blasonati e storici club italiani.

“Con l’arrivo degli esperti Tonin e Parigini ritengo sia aumentata la qualità tecnica del gruppo – aggiunge Tortosa – e questo ci rende sereni perché convinti di poter continuare a sognare dopo la gioia del salto di categoria. Il mio auspicio è che la città di Ostia risponda, al super lavoro svolto dal pool di Daniele De Rossi, con una massiccia campagna abbonamenti per gratificare lo sforzo economico affrontato dal patron finalizzato a rendere competitiva la compagine lidense. In palio non c’è solo il profilo sportivo della cittadina balneare ma anche la sua immagine e quella di un territorio da anni a caccia di riscatto nel calcio che conta”.