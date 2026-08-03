Treno investe un branco di animali di grossa taglia sui binari e deraglia: illesi 450 passeggeri

Incidente all’alba tra Fara Sabina e Monterotondo. Circolazione sospesa sulla linea Orte–Roma, attivati autobus sostitutivi

Stamattina, alle ore 5.10, fra Fara Sabina e Monterotondo, linea Orte – Roma, un treno regionale ha investito un branco di animali di grossa taglia che si trovavano sui binari, provocando la sospensione della circolazione.

In seguito all’urto, il convoglio è sviato con le prime due carrozze. Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. L’impatto ha provocato danni all’infrastruttura e al treno.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI, il personale di Trenitalia e di FS Security. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali.

I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina. È inoltre attivo un servizio sostitutivo con autobus tra Fara Sabina e Monterotondo.

La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell’infrastruttura. I treni Regionali e Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.