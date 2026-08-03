Fiumicino, “Stelle in Fattoria”: una serata tra astronomia e sapori del territorio

L’8 agosto alla Fattoria Rinaldi osservazione delle Perseidi, telescopi, conferenze e pic-nic agricolo a chilometro zero

Sabato 8 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, la Fattoria Rinaldi, situata in via della Cadutella 154, a Fiumicino, ospiterà l’evento “Stelle in Fattoria”, una serata speciale interamente dedicata all’osservazione delle stelle cadenti e alla scoperta del cielo estivo.

L’evento è organizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro, in collaborazione con l’Associazione AMICI in Fattoria, e si propone di unire la divulgazione scientifica alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali.

Il programma della serata

I partecipanti saranno accolti in un’atmosfera suggestiva e informale, pensata per grandi e piccoli appassionati di astronomia e natura. Il programma prevede:

Conferenza introduttiva a cura di esperti per scoprire i segreti delle Perseidi e della volta celeste.

Planetario naturale all’aperto, per orientarsi tra le costellazioni a occhio nudo.

Osservazione ai telescopi, guidata da personale specializzato per ammirare gli oggetti del profondo cielo.

Pic-nic agricolo, un momento conviviale arricchito da degustazioni di prodotti rigorosamente a chilometro zero provenienti dalla fattoria e dal territorio circostante.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

Data e orario: sabato 8 agosto 2026, ore 21:00.

Location: Fattoria Rinaldi, via della Cadutella 154, Fiumicino.

Costo d’ingresso: 15 euro a persona (comprende le attività scientifiche e il pic-nic agricolo).

Consigli pratici: si consiglia di munirsi di un telo mare per stendersi comodamente sul prato e di indossare scarpe comode.

Prenotazione: la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata via WhatsApp al numero 347 1369395.

Un’occasione imperdibile per staccare la spina dalla frenesia cittadina, riscoprire il fascino del cielo stellato e gustare i sapori autentici della terra in una cornice unica.