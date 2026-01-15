Di Genesio Pagliuca-Petrillo: “Cittadini senz’acqua senza alcuna comunicazione, Comune assente dai problemi reali”

“Informare i cittadini non è un favore, è un dovere istituzionale”

“Nella zona del Villaggio Azzurro e nelle vie limitrofe l’acqua è mancata improvvisamente, senza alcuna comunicazione preventiva ai cittadini. Un disservizio grave, che si è verificato nel totale silenzio del Comune.” Lo dichiarano in una nota Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, ed Angelo Petrillo, capogruppo Lista Civica Ezio.

“Non è accettabile – proseguono – che i cittadini restino senz’acqua da un momento all’altro, senza un avviso, una spiegazione o un’indicazione chiara su tempi e modalità di ripristino. È l’ennesima dimostrazione di uno stato di disordine che purtroppo si ripete sempre più spesso.”

“Questa amministrazione è bravissima a fare programmi, annunci e proclami quando le cose vanno bene, ma scompare quando emergono i problemi reali. Informare i cittadini non è un favore, è un dovere istituzionale, soprattutto di fronte a disservizi che incidono sulla vita quotidiana delle persone. Non si può continuare a gestire il Comune in questo modo, scaricando i disagi sui cittadini e senza assumersi mai la responsabilità di ciò che non funziona.” Concludono Di Genesio Pagliuca e Petrillo.