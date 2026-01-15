Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 15 Gennaio 2026

Di Genesio Pagliuca-Petrillo: “Cittadini senz’acqua senza alcuna comunicazione, Comune assente dai problemi reali”

“Informare i cittadini non è un favore, è un dovere istituzionale”

“Nella zona del Villaggio Azzurro e nelle vie limitrofe l’acqua è mancata improvvisamente, senza alcuna comunicazione preventiva ai cittadini. Un disservizio grave, che si è verificato nel totale silenzio del Comune.” Lo dichiarano in una nota Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, ed Angelo Petrillo, capogruppo Lista Civica Ezio.

“Non è accettabile – proseguono – che i cittadini restino senz’acqua da un momento all’altro, senza un avviso, una spiegazione o un’indicazione chiara su tempi e modalità di ripristino. È l’ennesima dimostrazione di uno stato di disordine che purtroppo si ripete sempre più spesso.”

“Questa amministrazione è bravissima a fare programmi, annunci e proclami quando le cose vanno bene, ma scompare quando emergono i problemi reali. Informare i cittadini non è un favore, è un dovere istituzionale, soprattutto di fronte a disservizi che incidono sulla vita quotidiana delle persone. Non si può continuare a gestire il Comune in questo modo, scaricando i disagi sui cittadini e senza assumersi mai la responsabilità di ciò che non funziona.” Concludono Di Genesio Pagliuca e Petrillo.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Cronaca

Torrimpietra, svolta sulla sicurezza stradale

giovedì, 15 Gennaio 2026
Politica

Scuola G.B Grassi, Feola-Cerulli: "Fine lavori previsto per i primi di febbraio"

giovedì, 15 Gennaio 2026
Cronaca

Raddoppio aeroporto, Di Genesio Pagliuca: "Non siamo il partito del NO"

giovedì, 15 Gennaio 2026
Cronaca

Di Genesio Pagliuca-Petrillo: "Cittadini senz’acqua senza alcuna comunicazione, Comune assente dai problemi reali"

giovedì, 15 Gennaio 2026
Cronaca

Da Anas l’annuncio dei lavori per migliorare il transito su via della Scafa

giovedì, 15 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci