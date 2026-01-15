Da Anas l’annuncio dei lavori per migliorare il transito su via della Scafa

Previsti interventi su viabilità e sicurezza stradale tra Isola Sacra, aeroporto e Torrimpietra



di Fernanda De Nitto

È stato annunciato nel corso della conferenza dei servizi decisoria, tenutasi presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, l’inizio dei lavori destinati al miglioramento delle infrastrutture stradali e aeroportuali legate allo scalo di Fiumicino, con particolare riguardo alle opere necessarie per la trasformazione di Via della Scafa in arteria a scorrimento veloce.

Grazie a un accordo quadro di cooperazione sancito tra Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato, entro la fine del 2026 inizieranno i lavori nel tratto di strada compreso tra la SS296 Via dell’Aeroporto di Fiumicino, Via Trincea delle Frasche e Via Monte Cengio. Ad oggi la strada, regolata da semaforo, è interessata da una serie di svincoli e da un traffico piuttosto caotico nelle ore di punta, vista anche la viabilità ridondante con Via della Scafa, tratto di strada destinato primariamente alla viabilità locale di Isola Sacra.

L’incrocio è stato negli anni il triste protagonista di una serie di incidenti, anche piuttosto gravi, dovuti ovviamente all’alta velocità e al mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche e stradali.

L’intervento proposto da Anas, per cui le conferenze dei servizi furono avviate già nel 2021, prevede la sistemazione dell’intersezione al fine di conferire migliori standard funzionali e di sicurezza al sistema viario locale, dato che la SS96 costituisce il principale collegamento tra il X Municipio e l’area aeroportuale.

Al fine di migliorare la viabilità in tutto il quadrante stradale e velocizzare il transito, si è prevista la realizzazione di uno svincolo che prevede il passaggio in quota della strada statale, mediante la realizzazione di una rotatoria in grado di gestire sia i flussi della viabilità locale che il collegamento con la SS96. Il tratto di viadotto sarà realizzato con una struttura mista acciaio-calcestruzzo, e i lavori avranno una durata complessiva di 18 mesi.

Il progetto prevede, altresì, la mitigazione acustica con la realizzazione di una duna in terra in corrispondenza dell’asilo, parapetti laterali continui lungo il viadotto e l’impiego di pavimentazione stradale fonoassorbente, in grado di abbattere notevolmente i livelli sonori.

Nel contesto della conferenza è stato presentato anche il progetto di miglioramento dell’incrocio a raso della SS1 che attraversa Torrimpietra, nel tratto compreso tra l’omonimo svincolo dell’autostrada Roma-Civitavecchia e la frazione di Palidoro. In loco è presente un incrocio a raso, non regolato da semaforo, che si interseca con Via Tre Denari e Via della Torre di Pagliaccetto, piuttosto trafficato e scarsamente sicuro per la viabilità locale.

Con l’intervento proposto da Anas sarà realizzata una nuova rotatoria con un diametro di 50 metri sulla Via Aurelia e riqualificata, con nuova pavimentazione e segnaletica stradale, Via della Torre di Pagliaccetto, con un nuovo accesso al centro commerciale, la riorganizzazione della viabilità con eliminazione dei semafori, sostituiti da attraversamenti pedonali a chiamata, e l’istituzione del senso unico su Viale Tre Denari.

“Parliamo di opere strategiche per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini – dichiara il sindaco Mario Baccini –. L’obiettivo è rendere più fluida la viabilità sulla SS296, separando in modo chiaro il traffico di attraversamento tra Ostia e Fiumicino da quello locale, eliminando incroci critici come quello semaforico di Via Trincea delle Frasche. È un intervento atteso da anni che riguarda Isola Sacra ma che avrà benefici per tutta la città.

Anche Torrimpietra avrà finalmente una risposta concreta a criticità storiche – conclude il sindaco –. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché Anas possa avviare nel più breve tempo possibile interventi che non sono solo opere stradali, ma vere infrastrutture di sviluppo per il nostro territorio”.