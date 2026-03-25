Concessioni marittime, Balnearia Fiumicino si sfila dalla linea del Sib Lazio

L’associazione: “Non informati sulla diffida al Comune per sospendere il bando”

L’Associazione Balnearia Litorale Romano-Sib Fiumicino “prende le distanze” dalla posizione espressa dal Sib Lazio che, in una nota, aveva annunciato una diffida formale al Comune di Fiumicino chiedendo di sospendere o rinviare il bando, recentemente approvato in Giunta, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, e di attendere un bando tipo nazionale recentemente approvata in Giunta, “finalizzato a definire criteri uniformi e linee guida di riferimento per le procedure di evidenza pubblica su tutto il territorio”.

“Prendiamo le distanze dalla nota del Sib Lazio – afferma presidente di Balnearia Litorale Romano-Sib Fiumicino, Simonetta Mancini – in quanto, per fare chiarezza, non siamo stati messi a conoscenza della diffusione della nota né dei contenuti della stessa. Questo era quanto dovuto per la posizione della nostra associazione”.