Concessioni demaniali uso abitativo, Catini: “Dall’opposizione contraddizioni su promesse mai mantenute”

“E’ incoerente chiedere un confronto in aula su un tema che hanno completamente trascurato per anni”

In risposta alla richiesta dell’opposizione di convocare un consiglio straordinario per discutere delle concessioni demaniali ad uso abitativo (clicca qui), interviene il Consigliere Massimiliano Catini ricordando le contraddizioni e le promesse mai mantenute dall’opposizione, nel corso del loro mandato, sull’argomento.

“Nell’ottobre del 2021, l’ex maggioranza dichiarava che, come per gli stabilimenti balneari, anche le concessioni delle case sono soggette a scadenza e al pagamento dei canoni, della Tari e dell’Imu, e che avrebbe spiegato ai cittadini come procedere per il rinnovo. Nonostante queste dichiarazioni, non sono riusciti a trovare una soluzione” dichiara Massimiliano Catini.

“Non hanno affrontato la questione con serietà – sottolinea – lasciando i cittadini in attesa e senza risposte concrete. Oggi, incredibilmente, accusano la nostra amministrazione di non aver ancora emesso una previsione regolamentare precisa; un’ulteriore dimostrazione di quanto provino in ogni modo a distorcere la realtà dei fatti a loro favore, trascurando che i cittadini direttamente coinvolti, ricordano ogni loro mossa”.

“Sono stati proprio loro dell’attuale opposizione a emettere gli atti relativi alle case demaniali – rimarca Catini – costringendo i residenti esasperati, a fare ricorso al TAR, ricorso che hanno ovviamente perso perché la legge è piuttosto chiara a riguardo. Ora, gli stessi soggetti che non sono riusciti a trovare soluzioni per tutta la durata del loro mandato, si permettono di chiedere spiegazioni a noi, che invece stiamo lavorando su misure serie e definitive, nel pieno rispetto delle normative vigenti e per il bene dei cittadini e del patrimonio demaniale”.

“La nostra Amministrazione non seguirà certo il loro esempio, facendo promesse elettorali a pochi giorni dal voto con delibere ad hoc, che non erano altro che toppe per nascondere le loro lacune. Stiamo lavorando in modo serio e con una visione a lungo termine, per garantire provvedimenti definitivi, non per creare illusioni e cercare consensi facili e temporanei. Questa richiesta di consiglio straordinario non è altro che l’ennesima manovra strumentale per coprire le loro evidenti carenze con parole vuote e accuse infondate. L’unica cosa straordinaria in questa situazione è la loro incoerenza, la loro sfacciataggine nel chiedere un confronto in aula su un tema che hanno completamente trascurato per anni ma che i cittadini non hanno certo dimenticato” conclude Massimiliano Catini