Concessioni demaniali, Di Genesio Pagliuca: “Il silenzio dell’Amministrazione non è più accettabile”

Dal Capogruppo PD la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario

“I cittadini di Fregene, Maccarese e Passoscuro attendono da troppo tempo risposte concrete dal Comune di Fiumicino sulla spinosa questione delle concessioni demaniali ad uso abitativo. Il silenzio dell’Amministrazione su un tema che incide profondamente sulla vita di tante famiglie non è più accettabile” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Il Comune, infatti – prosegue – nelle sue dichiarazioni, si è detto disponibile al confronto, ma nei fatti sta lasciando i cittadini senza risposte e senza soluzioni. Il documento tecnico-giuridico depositato a gennaio con proposte di revisione della delibera da parte delle associazioni è rimasto lettera morta, mentre le stesse sottolineano come le interpretazioni dell’Agenzia del Demanio e le sentenze del TAR, spesso contraddittorie, non possano essere applicate in maniera indiscriminata”.

“Non si può ignorare – ribadisce – che molti dei residenti, in particolare quelli del Villaggio dei Pescatori a Fregene e di Passoscuro, vantano una lunga storia legata alle tradizioni marinare e alla pesca, e che la loro permanenza in questi territori non può essere trattata con superficialità burocratica”.

“Di fronte all’assenza di risposte, chiediamo con determinazione che l’Amministrazione Comunale convochi subito un Consiglio Comunale straordinario, atteso da quasi quattro mesi. Il tempo delle scuse è finito: è il momento di fissare la data, per rispettare una precisa previsione regolamentare. In caso contrario, ci vedremo costretti a rivolgerci al Prefetto affinché intervenga a tutela di chi, da troppo tempo, è lasciato nell’incertezza e nell’ingiustizia” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca