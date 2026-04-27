Concessioni balneari, il PD attacca: “Non è una svolta, ma una marcia indietro”

Il gruppo PD accusa la Giunta Mario Baccini: “Sbloccano oggi ciò che avevano fermato, decisivo l’intervento del TAR”

Dopo l’annuncio della Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini sullo sblocco delle concessioni demaniali marittime, arriva la replica del gruppo Partito Democratico di Fiumicino, che contesta la ricostruzione dell’amministrazione e parla di una marcia indietro imposta dalle sentenze del TAR.

“La narrazione della Giunta Baccini continua a piegare la realtà. Non siamo di fronte a una svolta, ma all’ennesimo tentativo di vendere come nuovo ciò che nuovo non è: l’Amministrazione sta semplicemente riattivando un procedimento già avviato dalla precedente amministrazione e che proprio il centrodestra ha contribuito a bloccare” lo dichiara il Gruppo PD Fiumicino.

“Parliamo di un iter che – proseguono – abbiamo impostato e sostenuto fin dall’inizio, ritenendolo valido e coerente con il quadro normativo. Oggi, dopo tre anni di immobilismo, la maggioranza torna sui suoi passi. Ma non per scelta politica: lo fa perché costretta dalle sentenze del TAR, che hanno confermato la correttezza di quel percorso amministrativo che noi avevamo difeso sin dall’inizio”.

“È bene dirlo con chiarezza: questa non è una conquista della Giunta Baccini, ma una sua sconfitta – sostengono – Una sconfitta politica e amministrativa che ha prodotto solo ritardi, incertezza e danni per gli operatori del settore”.

“Ci auguriamo almeno – aggiungono – che questo cambio di rotta, tardivo e obbligato, non apra la strada a nuovi ricorsi. Sarebbe l’ennesimo danno per un comparto che ha bisogno di certezze, non di propaganda”.

“Se davvero ora si andrà fino in fondo nel completamento delle procedure, lo si farà grazie a un percorso già tracciato e alla chiarezza ristabilita dal TAR. In questo senso, più che una vittoria della Giunta, si tratta di una vittoria per il territorio: perché si torna finalmente sulla strada giusta, dopo anni di errori e stop immotivati” conclude il Gruppo PD Fiumicino