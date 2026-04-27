Concessioni balneari, il Comune di Fiumicino sblocca le pratiche ferme

Via libera della Giunta per chiudere 108 procedure entro l’estate: “Più chiarezza e regole uguali per tutti”

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato un atto di indirizzo per rimettere in moto e concludere le procedure relative alle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, avviate nel 2020 e rimaste in parte sospese.

Si tratta di un passaggio importante per fare chiarezza e dare risposte a un settore strategico per il territorio. Le pratiche riguardano complessivamente 108 concessioni: 27 già definite e prorogate fino al 2033, 44 istruite ma non concluse e 37 mai lavorate.

Negli anni successivi all’avvio delle procedure, il percorso si era infatti bloccato a seguito di una determinazione comunale del 2024 che metteva in discussione la validità di quelle pratiche. Le recenti sentenze del TAR Lazio, hanno però chiarito che non si trattava di proroghe automatiche. Per questo motivo il Comune è ora chiamato a riprendere e portare a termine il lavoro avviato.

“Stiamo rimettendo ordine in una situazione ferma da troppo tempo – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Prendiamo atto della sentenza del TAR e il nostro compito oggi è quello di definire le pratiche lasciate in sospeso.”

“È evidente – prosegue – che negli anni passati molte procedure sono rimaste incompiute, generando una situazione di incertezza tra gli operatori e territorio. Oggi dobbiamo affrontare proprio quelle criticità e completare un lavoro che avrebbe dovuto essere definito già nel 2020.”

“Il nostro obiettivo – conclude il Primo Cittadino – è uniformare il settore senza disparità di trattamenti e concludere le procedure prima dell’inizio della stagione estiva. Il litorale è una risorsa strategica per Fiumicino e vogliamo che le attività possano lavorare in un quadro trasparente e nel pieno rispetto delle regole.”