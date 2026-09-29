Cimiteri comunali, in vigore l’orario invernale dal 1° ottobre 2026

Aperture dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Orario straordinario il 4 e 5 ottobre in occasione delle festività di San Francesco d’Assisi e del Santo Patrono

Si informa la cittadinanza che, a partire dal 1° ottobre 2026 e fino al 30 aprile 2027, i Cimiteri comunali osserveranno il seguente orario invernale:

Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00

La chiusura settimanale è prevista nella giornata di giovedì.

In occasione delle festività di San Francesco d’Assisi, domenica 4 ottobre 2026, e del Santo Patrono Sant’Ippolito, lunedì 5 ottobre 2026, i Cimiteri comunali osserveranno invece il seguente orario straordinario:

Apertura: ore 8.00

Chiusura: ore 14.00

Si ricorda, infine, che l’ingresso del pubblico è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura.