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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 29 Settembre 2026

Cimiteri comunali, in vigore l’orario invernale dal 1° ottobre 2026

Aperture dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Orario straordinario il 4 e 5 ottobre in occasione delle festività di San Francesco d’Assisi e del Santo Patrono

 

 

Si informa la cittadinanza che, a partire dal 1° ottobre 2026 e fino al 30 aprile 2027, i Cimiteri comunali osserveranno il seguente orario invernale:

 

 

Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
La chiusura settimanale è prevista nella giornata di giovedì.

 

 

In occasione delle festività di San Francesco d’Assisi, domenica 4 ottobre 2026, e del Santo Patrono Sant’Ippolito, lunedì 5 ottobre 2026, i Cimiteri comunali osserveranno invece il seguente orario straordinario:

 

 

Apertura: ore 8.00
Chiusura: ore 14.00

 

 

Si ricorda, infine, che l’ingresso del pubblico è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura.

 

 

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Tags
cimitero
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