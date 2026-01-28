Chiuso il cavalcavia di via delle Arti per maltempo

Allagamenti e dissesti stradali: stop al traffico nel tratto verso Roma

Il Comune di Fiumicino comunica che, a seguito delle intense precipitazioni registrate nelle ultime ore, il cavalcavia di via delle Arti è stato chiuso al traffico nel tratto che conduce alla rotatoria in direzione Roma.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della presenza di allagamenti e di dissesti del manto stradale, che rendono al momento non sicura la circolazione veicolare. La chiusura è stata disposta a tutela dell’incolumità degli automobilisti.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e le squadre tecniche comunali, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche strutturali del cavalcavia.

Ulteriori aggiornamenti sulla riapertura della viabilità saranno comunicati non appena le condizioni lo consentiranno.