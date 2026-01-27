Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 27 Gennaio 2026

Bonifica all’interno del parcheggio comunale in via di Maccarese

Divieto di sosta temporaneo davanti alla scuola San Giorgio per la rimozione dei rifiuti abbandonati

 

A seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Ambiente e Riserva è stata accertata la presenza di rifiuti abbandonati all’interno del parcheggio comunale in Via di Maccarese, nel tratto antistante la Scuola San Giorgio.

 

 

Per poter permettere il regolare svolgimento di bonifica dell’area sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dal giorno 31.01.2026 e fino a fine lavori, nella fascia oraria 07:00 – 17:30:

 

 

– istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata all’interno dell’area a parcheggio comunale sita in Via di Maccarese, nel tratto antistante la Scuola San Giorgio;

– apposizione di idonea segnaletica di preavviso dei lavori e di divieto di sosta e fermata all’interno dell’area interessata.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Maccarese Rifiuti abbandonati
