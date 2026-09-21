Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 21 Settembre 2026

Astral, biglietti UdR ora disponibili anche nelle tabaccherie Lottomatica

Titoli di viaggio acquistabili nei punti vendita convenzionati di tutto il Lazio: più capillarità e facilità di accesso per gli utenti

 

 

di Dario Nottola

 

 

Da oggi viaggiare sui mezzi a servizio delle linee UdR, gestite da Astral Spa, diventa “ancora più semplice e accessibile”. I biglietti e i titoli di viaggio, infatti, sono acquistabili direttamente presso tutte le tabaccherie e i punti vendita aderenti alla rete Lottomatica distribuiti sul territorio regionale.
​L’elenco dettagliato e costantemente aggiornato di tutte le tabaccherie convenzionate è già consultabile online sul portale di Astral Infomobilità (Clicca qui).

 

 

“L’estensione della rete di vendita alle tabaccherie Lottomatica rappresenta un ulteriore e fondamentale passo in avanti nel nostro percorso di efficientamento e semplificazione dei servizi al cittadino – dichiara l’Amministratore Unico di Astral Spa, Giuseppe Simeone – Vogliamo garantire agli utenti massima comodità, capillarità sul territorio e facilità d’accesso ai titoli di viaggio, riducendo i tempi d’attesa e migliorando la qualità complessiva dell’esperienza di mobilità”.

 

​Tutte le informazioni dettagliate, gli aggiornamenti in tempo reale e il supporto agli utenti sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale Astral Trasporti e Mobilità e sul portale Astral Infomobilità (infomobilita.astralspa.it).

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Astral Trasporto Pubblico
Articoli correlati
Attualità

A Fiumicino la ciclo-staffetta "Alzati e pedala"

lunedì, 21 Settembre 2026
Focus

A Torre in Pietra torna la 6ª edizione delle “Zucche di Barbabianca”

lunedì, 21 Settembre 2026
Politica

Trasporto scolastico, Califano attacca il Comune: "Un fallimento su tutta la linea"

lunedì, 21 Settembre 2026
Focus

Kledi Kadiu a Fiumicino

lunedì, 21 Settembre 2026
Politica

Trasporto scolastico, partenza nel caos a Fiumicino: opposizione all’attacco

lunedì, 21 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci