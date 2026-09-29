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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 29 Settembre 2026

Aranova, inaugurati i nuovi uffici anagrafici e gli sportelli di Servizi Civici

Il Comune porta i servizi più vicino ai cittadini. Baccini: “Il decentramento rende più semplice il rapporto tra cittadini e Amministrazione”

 

Da questa mattina Aranova ha un nuovo punto di riferimento per l’accesso ai servizi comunali. Sono stati inaugurati i nuovi Uffici Anagrafici e gli sportelli di Servizi Civici S.p.A., realizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del percorso di decentramento amministrativo avviato per rendere più semplice e diretto il rapporto tra cittadini e Comune.

 

 

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e la vicesindaco Giovanna Onorati.

 

 

A inaugurare simbolicamente il nuovo servizio è stato Mattia, uno dei cittadini più giovani di Aranova, che questa mattina ha ricevuto la sua Carta d’Identità direttamente dal sindaco Mario Baccini, diventando così il primo cittadino a usufruire del nuovo servizio di prossimità.

 

 

La sede sarà operativa ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 12. Presso gli sportelli sarà possibile accedere ai principali servizi anagrafici, tra cui il rilascio della Carta d’Identità Elettronica su appuntamento, il recupero dei codici PIN e PUK e il rilascio dei certificati anagrafici.

 

 

Nelle stesse giornate saranno presenti anche gli operatori di Servizi Civici S.p.A., a disposizione degli utenti per fornire informazioni, assistenza e supporto sulle attività gestite dalla società partecipata comunale. Tra queste rientrano la gestione del procedimento sanzionatorio relativo ai verbali elevati dalla Polizia Locale per le violazioni del Codice della Strada e la gestione dei tributi locali, tra cui IMU, TARI, Canone Unico e imposta di soggiorno.

 

 

Avevamo assunto un impegno preciso nel nostro programma elettorale: avvicinare il Comune ai cittadini, soprattutto a quelli che vivono nelle località più distanti dalla sede centrale. Oggi ad Aranova trasformiamo quell’impegno in un servizio concreto – dichiara il sindaco Mario Baccini – Decentrare significa evitare a molti cittadini spostamenti di diversi chilometri per una carta d’identità, un certificato o per ricevere assistenza su un servizio comunale, con un risparmio di tempo e una maggiore facilità di accesso, soprattutto per anziani, famiglie e persone che hanno maggiori difficoltà negli spostamenti”.

 

 

“Aranova e le località del quadrante nord del nostro Comune – prosegue – hanno conosciuto negli anni una crescita importante e hanno bisogno di servizi adeguati alle esigenze della popolazione. Il territorio di Fiumicino è molto esteso e non possiamo pretendere che siano sempre i cittadini a doversi spostare verso l’Amministrazione. È questa la logica che stiamo portando avanti attraverso il decentramento dei servizi”.

 

 

Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica presso la sede di Aranova sarà necessaria la prenotazione online. I primi appuntamenti saranno disponibili a partire da giovedì 1° ottobre.

 

 

 

 

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Aranova Baccini
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