All’I.I.S. “Paolo Baffi” riflettori su cyberbullismo e disagio giovanile

All’incontro con gli studenti focus sui rischi dei social, sull’anoressia e sulle nuove fragilità adolescenziali

di Fernanda De Nitto

L’I.I.S. Paolo Baffi, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, ha promosso l’iniziativa “Cyberbullismo, nuove dipendenze e disagi giovanili”, organizzato in collaborazione con Adolescenze Estreme, movimento principale dell’Associazione di volontariato “L’Albero della vita” di Giugliano, in Campania, e Chiesa Apostolica in Italia.

A presenziare l’incontro con gli studenti l’Assessore Stefano Costa e la Presidente della Commissione Consiliare Scuola Federica Cerulli, insieme con il responsabile di Adolescenze Estreme Vincenzo Abbate, impegnato da oltre 10 anni nel comunicare in modo dinamico, interattivo e coinvolgente con gli adolescenti, proprio nel periodo più difficile della loro vita.

Durante l’evento con gli studenti, frazionato in più classi nella stessa mattinata, Vincenzo Abbate ha raccontato ai ragazzi dei tristissimi episodi accaduti ai danni di adolescenti che hanno affidato ai cellulari le loro confessioni più intime, fidandosi oltremodo di fidanzati disposti a tutto pur di ottenere un “like” sui social.

Con franchezza e decisione il relatore ha evidenziato la drammatica realtà riportata dai fatti di cronaca dove si evince che la seconda causa di morte, dopo gli incidenti, è l’anoressia, la mancata accettazione del proprio corpo fino al sacrificio estremo.

Obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di tutelare e promuovere la crescita e lo sviluppo della vita, in particolare dei minori, sia sotto l’aspetto culturale che quello fisico, parlando direttamente ai giovani, tentando di aiutarli e farli riflettere sulle problematiche e i disagi che affliggono questa generazione, a partire dalla solitudine e dalla ricerca spasmodica della bellezza assoluta.

Il progetto, promosso da Adolescenze Estreme, ha avuto negli anni una forte espansione su tutto il territorio nazionale con oltre 15.000 studenti raggiunti in numerosi istituti, delle più disparate regioni d’Italia.

“È stata una mattinata davvero entusiasmante, durante la quale i ragazzi hanno partecipato con grande attenzione e coinvolgimento all’intervento di Vincenzo Abbate. – dichiara Federica Cerulli, Presidente della Commissione Consiliare Scuola – Erano presenti, partecipi, attenti, comprendendo bene quanto oggi sia difficile catturare il loro interesse, soprattutto quando si affrontano tematiche così delicate e importanti per la loro età. Per questo sono particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto e spero che questo sia soltanto il primo di una serie di incontri che abbiamo fortemente voluto insieme all’assessore Stefano Costa, con l’obiettivo di continuare a parlare ai giovani, ascoltarli e costruire con loro momenti di confronto autentico e concreto”.

“I nostri ragazzi costituiscono il futuro prossimo di una classe dirigente che sarà sempre più preparata ed attenta data la positiva spontaneità e partecipazione dei giovani, che insieme possono davvero fare la differenza – ha affermato l’Assessore Stefano Costa, davanti alla numerosa platea di giovani – Un mondo migliore può essere auspicabile soltanto dal desiderio comune di impegnarsi, rispettando primariamente gli altri e sé stessi. Un ringraziamento alla dirigenza, ai docenti e a tutti gli studenti per l’evento e, soprattutto, all’organizzazione di Adolescenze Estreme e a Vincenzo Abbate che sa parlare dritto al cuore dei giovani, esortandoli a prendere in mano la loro vita” ha concluso l’Assessore Costa