Ad Ostia l’evento conclusivo del progetto “Scuole sicure- #sceglilastradaGIUSTA”

Cuore della giornata, la promozione di un uso corretto, responsabile e consapevole degli strumenti tecnologici, con particolare attenzione ai fenomeni del cyberbullismo

di Dario Nottola

Una giornata, quella odierna, interamente dedicata agli studenti, all’insegna della prevenzione, dell’educazione digitale e della cultura della legalità, ha segnato ad Ostia l’evento conclusivo del progetto “Scuole sicure – #sceglilastradaGIUSTA”, promosso dalla Questura di Roma e della campagna “Una vita da social” della Polizia Postale, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”, realizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio IV Comunicazione Istituzionale.

La cornice dell’iniziativa è stata il parco “XXV Novembre 1884”, trasformato per l’occasione in un grande villaggio della sicurezza e della legalità, dove centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Capitale hanno potuto vivere un’esperienza immersiva accanto agli operatori della Polizia di Stato.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato percorso educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico all’interno degli istituti romani, attraverso incontri, attività formative e momenti di confronto finalizzati ad accrescere nei più giovani la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo quotidiano della rete, dei social network, dei dispositivi digitali e delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale.

Cuore della giornata è stata la promozione di un uso corretto, responsabile e consapevole degli strumenti tecnologici, con particolare attenzione ai fenomeni del cyberbullismo, dell’adescamento online, della diffusione incontrollata dei contenuti sul web e delle insidie legate all’esposizione digitale delle fasce più giovani.

Numerose le articolazioni operative della Polizia di Stato presenti nel “villaggio” allestito per l’occasione: dal truck multimediale della campagna “Una Vita da Social” della Polizia Postale agli stand della Polizia Scientifica, passando per la Polizia Stradale con l’esposizione di moto operative e di percorsi educativi dedicati alla sicurezza stradale, fino alle dimostrazioni delle unità cinofile, del Reparto a Cavallo, del Reparto Mobile, dei “Nibbio” dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, delle Fiamme Oro e dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato.

Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di conoscere da vicino uomini, mezzi e specialità della Polizia di Stato attraverso attività dimostrative, laboratori interattivi e momenti di confronto diretto, in un contesto pensato per avvicinare i giovani ai temi della sicurezza partecipata e della cittadinanza digitale.

Il Questore di Roma ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza della Polizia di Stato al mondo giovanile, “rafforzando il valore strategico degli incontri nelle scuole come strumento di prevenzione, di ascolto e di costruzione di un rapporto di fiducia con le nuove generazioni”.

Nel suo discorso ha sottolineato, inoltre, come sia compito degli adulti parlare ai giovani, “custodi” di una vera e propria “cassetta degli attrezzi”, all’interno della quale – “se adeguatamente guidati” – sapranno individuare gli strumenti più idonei per compiere, in maniera autonoma e consapevole, le scelte giuste per il proprio futuro”.

La giornata di Ostia ha rappresentato il “punto di arrivo di un intero anno di lavoro” che ha consentito alla Questura di Roma di incontrare, dall’inizio dell’anno 2025, oltre 76 mila studenti degli istituti scolastici del territorio capitolino, “consolidando un modello di prevenzione fondato sul dialogo, sull’ascolto e sulla costruzione di una relazione di fiducia tra istituzioni, scuola e nuove generazioni”.

(Foto Questura di Roma)