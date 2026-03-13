A Focene il tricolore illumina l’impianto idrovoro per l’iniziativa “Bagliori nella notte”

Acceso l’impianto idrovoro di Focene: istituzioni e Consorzi richiamano l’attenzione sul valore dell’acqua e sulla sicurezza idraulica

di Dario Nottola

Le idrovore dei Consorzi di bonifica del Lazio si sono illuminate con i colori del tricolore nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Bagliori nella notte”, promossa da ANBI per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul valore strategico della risorsa idrica e sulla necessità di investire nella sicurezza idraulica e nella gestione dell’acqua.

Ad inaugurare l’iniziativa regionale è stato il Consorzio di Bonifica Litorale Nord che ha acceso ieri sera alle 19 il tricolore presso l’impianto idrovoro di Focene “Aeroporto”, nel comune di Fiumicino, infrastruttura fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio e la tutela di un’area strategica come quella dello scalo aeroportuale romano.

Sono stati presenti il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, e il Direttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e Direttore di ANBI Lazio, Andrea Renna, che ha portato i saluti del Presidente Sacchetti. Quest’ultimo, nei saluti, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di aver ospitato nel Lazio l’avvio di questa importante iniziativa nazionale. L’impianto idrovoro di Focene rappresenta un presidio strategico per la sicurezza idraulica di un’area delicata e fortemente urbanizzata. Accenderlo con i colori del tricolore significa valorizzare il lavoro quotidiano dei Consorzi e ricordare quanto sia fondamentale investire nella prevenzione e nella gestione dell’acqua.”

Per Marco Casini, Segretario Generale di AUBAC, “iniziative come questa sono fondamentali per rafforzare la consapevolezza del valore dell’acqua come bene comune e per richiamare l’attenzione sul ruolo strategico svolto dai Consorzi di bonifica del Lazio nella gestione, nella manutenzione e nella salvaguardia del territorio regionale. Il tricolore acceso sugli impianti è anche il segno di una responsabilità collettiva verso una risorsa essenziale per le comunità, per l’ambiente e per il futuro del territorio regionale. Un ringraziamento ad ANBI Lazio e al Direttore Renna per aver voluto condividere con AUBAC questa importante iniziativa di sensibilizzazione”.

“Quella di ieri sera – ha evidenziato Andrea Renna, Direttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e Direttore di ANBI Lazio – è un’immagine che unisce simbolo e funzione: il tricolore che illumina le idrovore racconta la centralità delle infrastrutture idrauliche e il lavoro dei tecnici e degli operatori che ogni giorno garantiscono sicurezza e sviluppo ai territori. I Consorzi di bonifica sono presidi permanenti di tutela ambientale e gestione sostenibile della risorsa idrica”.