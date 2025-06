Capigruppo e Consiglio saltati, Opposizione: “da Severini solo falsità, imbarazzante che il primo ad abbandonare l’aula sia stato proprio lui”

“È evidente che la maggioranza non garantisce il numero legale per una scelta politica ben precisa, non certo per assenze casuali.”

“È evidente che la maggioranza non garantisce il numero legale per una scelta politica ben precisa, non certo per assenze casuali. Ed è ancora più grave che il primo ad abbandonare l’aula sia stato proprio il Presidente, che dovrebbe essere garante della trasparenza e della partecipazione democratica. Le manie di protagonismo fanno brutti scherzi e a dimostrarlo chiaramente è chi, pur ricoprendo un ruolo super partes, ha deciso di lanciare accuse infondate anziché garantire il corretto funzionamento dell’aula.”

Proseguono, “La verità è un’altra. Nella conferenza dei Capigruppo abbiamo iniziato a discutere regolarmente, e il presunto caso dell’assenza per ‘motivi personali’ di un Consigliere comunale non regge: il Consigliere in questione non era presente, ma non è neanche rientrato nei oltre trenta minuti di riunione che sono seguiti”.