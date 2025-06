Severini risponde alle accuse dell’opposizione “dichiarazioni su abbandono conferenza capigruppo sono false e strumentali”

In seguito al comunicato diffuso dall’opposizione riguardo l’episodio verificatosi questa mattina durante la conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini ha risposto con fermezza, smentendo le accuse e chiarendo quanto accaduto.

“L’opposizione non perde mai occasione per strumentalizzare ogni attività dell’amministrazione, diffondendo notizie false e distorte alla cittadinanza – dichiara Severini. – In particolare, è completamente infondato quanto affermato in merito all’abbandono della conferenza dei capigruppo da parte della maggioranza. Questa mattina, durante la discussione dei documenti, è stata l’opposizione stessa a fare mancare i numeri necessari per proseguire i lavori. L’assenza temporanea di un consigliere della maggioranza, dovuta a motivi personali, è stata colta dalla minoranza come un’opportunità per creare confusione e ostacolare il normale svolgimento delle attività”.

“Chi, da una parte – aggiunge – contribuisce a far venire meno il numero legale in aula non può gridare allo scandalo quando, in mancanza del numero minimo che avrebbero dovuto garantire loro, il consiglio non si conclude. L’opposizione dovrebbe essere coerente e riconoscere la propria parte di responsabilità”.

“Le accuse lanciate contro la maggioranza, di ‘fuggire’ da temi seri, sono non solo infondate, ma anche contraddittorie – sottolinea Severini – In passato, quando l’opposizione era al governo, non ha esitato a utilizzare questo escamotage per evitare di discutere le mozioni proposte dalla nostra parte politica. È facile accusare oggi, ma la realtà è che abbiamo sempre partecipato attivamente alla discussione delle mozioni , come dimostrano i numerosi consigli comunali in cui la nostra presenza è stata costante”.

Il Presidente del Consiglio ha concluso con un appello alla responsabilità politica e alla verità “È fondamentale che la politica torni ad essere un luogo di confronto serio e costruttivo. I cittadini meritano di conoscere la verità e non essere strumentalizzati da comunicati che nulla hanno a che fare con il bene della nostra comunità e tantomeno con la politica”.