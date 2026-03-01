World Dance Academy, dove la danza regala sogni

La nuova puntata della rubrica dedicata alle storie e ai volti della città racconta l’ASD World Dance Academy.

di Fernanda De Nitto

La rubrica dedicata alle storie e ai volti della Città questa settimana si è occupata dell’ASD World Dance Academy, una realtà sportiva radicata sul territorio che si è sempre contraddistinta per la sua professionalità e sensibilità nel settore della danza.

L’Associazione sportiva con i suoi ballerini ha portato, negli anni, il nome di Fiumicino in giro per la nazione ed oltre, partecipando a diverse competizioni nazionali ed internazionali, conquistando diversi importanti risultati e vittorie.

Fabrizio Del Bono è il cuore pulsante della World Dance Academy, ballerino, allenatore internazionale di terzo livello e giudice di gara, che ha fatto della danza la sua più profonda ragione di vita, e che ci racconta come e quando è nata la sua scuola di danza.

“L’Associazione sportiva è nata nel 2001 strutturandosi all’interno delle palestre comunali del territorio, le quali sono state arredate e manutenute nel migliore dei modi per tutto il tempo della convenzione. Durante il periodo del Covid ho deciso di fare un importante passo aprendo una mia struttura ad Isola Sacra.

Con coraggio e una sana dose di follia ho intrapreso questa avventura facendo i lavori per la realizzazione della scuola proprio durante la pandemia, decidendo di mettermi in gioco per la crescita dell’Associazione sportiva e dei suoi ballerini, grandi e piccini. Ad oggi sono soddisfatto, nonostante le molteplici difficoltà riscontrate per la realizzazione della sede, per i risultati raggiunti e per l’affetto costante che i miei allievi mi dimostrano con il loro impegno e amore per la danza. Sono circa un centinaio i ballerini che frequentano i diversi corsi proposti, seguiti, oltre che da me, da dodici insegnanti professionisti”.

Quali le discipline che vengono praticate nella scuola?

Presso la scuola è possibile seguire i corsi di danze latino americane, coppie e solo, danze standard, balli di gruppo, danze caraibiche, orientali, il tango argentino, la ginnastica posturale, le danze paralimpiche e la social dance.

La scuola si è sempre contraddistinta per il suo impegno sociale fatto di attenzioni ed attività concrete rivolte alle persone più fragili. La danza per la World Dance Academy permette, infatti, di esprimere il proprio essere abbattendo barriere fisiche e, soprattutto, mentali. Recentemente una coppia della scuola si è resa protagonista di un successo commovente e affascinante, stiamo parlando di Aurora Peticchia ed Emanuel Ciccarelli. Qual è stata la loro grande impresa?

La coppia di ballerini mi ha fatto emozionare riuscendo a trionfare nei campionati assoluti 2026 per il settore paralimpico, aggiudicandosi il terzo posto nella disciplina freestyle, per la categoria over 13, classe U DCE. La danza di Aurora con il suo ballerino è qualcosa che ti rimane dentro, la storia di una giovane ragazza che da quando balla si è aperta al mondo, ride, scherza ed esegue con attenzione i passi che condivide con il suo ballerino. La sua vittoria ha fatto commuovere tutti.

Recentemente proprio nei campionati assoluti ed in altre competizioni internazionali gli allievi della scuola hanno raggiunto dei risultati di prestigio. Quali le vittorie conquistate?

Una presenza di grande rilievo sulla scena internazionale che conferma il valore e la qualità degli atleti italiani è stata quella di Fabio Guardati e Giuliana Rapone, che hanno conquistato la finale con un meraviglioso 5° posto nella WDSF European Championship Latin Senior II a Lione, in Francia. Un risultato che si unisce alla recente conquista del titolo di Campioni Italiani Assoluti 2026 Senior II Latin, a testimonianza di un inizio di stagione di altissimo livello.

Prestigiose anche le posizioni raggiunte da Vittorio Altomare e Rosaria Mazzetti, 16° classificati su sessantacinque coppie nella Over 55 Latin.

Mentre Emanuel Ciccarelli e Benedetta Binatti si sono classificati tra le 17 migliori coppie italiane, a un passo dalla semifinale nella categoria Amatori 19/34.

Anche le coppie di Francesco e Barbara, Massimo e Carla, Paolo e Barbara hanno realizzato delle stupende performance. Tutti questi evidenti successi mi rendono orgoglioso e soddisfatto per quanto realizzato sinora, spronandomi a fare sempre di più.

La World Dance Academy, avente sede in Via Giuseppe Nasto all’Isola Sacra, è una scuola dove il ballo unisce, azzerando qualsiasi limite, dove si sta insieme, dove la musica compie quella magia straordinaria, grazie a professionalità e cuore, di trasportare corpo e mente in un viaggio chiamato danza.