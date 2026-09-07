Rifiuti, chiuso il centro di via del Pesce Luna: apre il punto provvisorio in via Foce Micina

Il servizio sarà attivo fino al 20 settembre, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19

di Fernanda De Nitto

Oggi il primo giorno di operatività per il punto di raccolta provvisorio allestito presso il parcheggio del plateatico di Via Foce Micina.

Infatti, a seguito della chiusura temporanea del centro di raccolta di Via del Pesce Luna, interessato da una serie di lavori urgenti di manutenzione straordinaria, il servizio continuerà ad essere operativo nell’area di sosta di Fiumicino fino al 20 di settembre.

Presso il punto di raccolta, operativo esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 i residenti potranno conferire le principali frazioni di rifiuto, come per il centro di raccolta del Pesce Luna.

Sarà permesso il conferimento di tutti i rifiuti ingombranti, dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), degli inerti e degli sfalci e potature.

“Da oggi è attivo questo tipo di servizio supplementare a supporto della chiusura del centro di raccolta di Fiumicino. I cittadini sono invitati a recarsi presso il plateatico per lo smaltimento dei loro rifiuti per tutto il periodo in cui il centro di raccolta di Via del Pesce Luna resterà chiuso per dei necessari lavori di manutenzione. Presso il parcheggio sono presenti i container, divisi per tipologia di rifiuto, destinati alla raccolti dei materiali da gettare. Un ringraziamento agli uffici dell’Area Ambiente, al ditta incaricata della gestione e a tutti i dipendenti che hanno organizzato e coordinato con serietà e professionalità questo trasferimento temporaneo del servizio” ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.