Fiumicino Jazz Festival, conclusa la quinta edizione

Onorati: “Lavoriamo perché Fiumicino diventi capitale del jazz”

Si è conclusa ieri, domenica 6 settembre, la quinta edizione del Fiumicino Jazz Festival, la rassegna organizzata dal Museo del Saxofono, che anche quest’anno ha portato sul territorio appuntamenti dedicati alla grande musica jazz.

L’edizione 2026, dal titolo “1926 ECHOES”, è stata dedicata ai cento anni dalla nascita di John Coltrane, Miles Davis, Franco Cerri e Nini Rosso, quattro grandi protagonisti della musica del Novecento.

La manifestazione si è articolata in quattro appuntamenti, tra l’anteprima del Festival e le tre serate del 4, 5 e 6 settembre, con artisti e formazioni che hanno proposto al pubblico differenti omaggi ai quattro musicisti celebrati quest’anno.

Alla serata di apertura, dedicata a John Coltrane e che ha visto protagonista il sassofonista statunitense Michael Rosen, ha partecipato la vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

“Siamo orgogliosi di avere a Fiumicino una realtà come il Museo del Saxofono, che negli anni ha saputo costruire un patrimonio culturale unico e dare vita a manifestazioni in grado di richiamare artisti di grande livello e coinvolgere i cittadini – dichiara –. Il Fiumicino Jazz Festival è ormai un appuntamento importante della nostra programmazione culturale e vogliamo continuare a sostenerne la crescita. La nostra ambizione è fare di Fiumicino una vera e propria capitale del jazz – prosegue Onorati –. La convenzione tra il Museo e l’Amministrazione va proprio in questa direzione: dare continuità a un percorso che possa crescere nel tempo e contribuire a legare sempre di più il nome di Fiumicino alla musica e alla cultura.”