Fregene 1948, buon debutto in Eccellenza: 1-1 sul campo del Montespaccato

I biancorossi passano in vantaggio con Scifoni nel primo tempo, poi Pica firma il pareggio nella ripresa. Mercoledì la Coppa Italia contro la Luiss

Esordio positivo per il Fregene 1948, che inaugura il proprio cammino nel campionato di Eccellenza conquistando un punto sul difficile campo del Montespaccato. La sfida si chiude sull’1-1 al termine di una gara combattuta, nella quale la formazione biancorossa ha mostrato carattere e un buon approccio alla nuova stagione.

La squadra allenata da Natalini parte con il giusto atteggiamento e al 23’ riesce a sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Arrachi fa da sponda per Mattia Scifoni, bravo a trovare la conclusione vincente e a portare in vantaggio il Fregene.

Il Montespaccato prova a reagire e nel finale della prima frazione costruisce una delle occasioni più importanti per riportare la gara in equilibrio. A salvare gli ospiti è però Pacelli, il cui intervento permette al Fregene di andare al riposo avanti di una rete.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 26’ trovano il gol dell’1-1. A firmarlo è Pica, abile a risolvere una mischia nell’area biancorossa nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La partita resta aperta fino all’ultimo. Proprio allo scadere del recupero il Fregene ha anche l’opportunità di conquistare l’intera posta in palio, ma la formazione di Natalini non riesce a concretizzare una buona occasione per il possibile 2-1.

Il triplice fischio sancisce così il pareggio, risultato che consente al Fregene 1948 di muovere subito la classifica in una trasferta impegnativa.

Per i biancorossi non ci sarà però molto tempo per recuperare: mercoledì 9 settembre è già in programma un nuovo appuntamento ufficiale. Il Fregene sarà infatti impegnato sul campo della Luiss per il turno preliminare di Coppa Italia, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A – 1^ GIORNATA

MONTESPACCATO – FREGENE 1948 1-1

FREGENE 1948: Pacelli, Rizzitelli, Frola, Tollardo (vc), Giustini, Bruno, Sardone, Di Saverio, Arrachi, Scifoni (c), Proietti. A disp.: Sannino, Guagliano, Capogreco, Caselli, Bloise, Bortila, Cifarelli, Balzano, Davi. All. Natalini.

ARBITRO: Mastropietro di Civitavecchia. Assistenti: Poggipolini di Roma 1, Rossi di Ciampino.

MARCATORI: 23’pt Scifoni (F), 26’st Pica (M).